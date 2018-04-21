В Кишиневе прошел долгожданный концерт румынской группы "3 Sud Est"

Накануне в Кишиневе дала концерт румынская группа "3 Sud Est". Их выступление стало долгожданным событием. В зале не утихали аплодисменты. Многие хиты зрители пели вместе с любимыми исполнителями.

Многие не выпускали из рук смартфоны, стараясь запечатлеть на камеру все происходящее. "Это песни моего отрочества и ранней юности. Они захватывали тогда все мое существо".

"Я выросла на песнях "3 Sud Est", поэтому мне очень приятно снова их услышать". "Очень много воспоминаний. Первый поцелуй, первое свидание, первая любовь. Очень много эмоций. Я знаю все песни." Участники группы признаются, что всегда приезжают в Кишиинев с большим удовольствием.

"Нам очень нравится публика. Зрители очень вдохновляют. Мы всякий раз, что люди здесь нас любят", - сказал исполнитель Лауренцу Дуцэ. "3 Sud Est" выступила в Кишиневе в рамках турне, которое группа проводит для презентации нового альбома «Эпик».