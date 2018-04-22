Сухогруз с молдавской кукурузой заблокировали в американском порту

В американском порту задержали сухогруз, груженный молдавской кукурузой.

Судно под флагом Великобритании заблокировали в порту Маунтпарк в Калифорнии. На борту судна оказалась 25 тысяч тонн зерна кукурузу стоимостью в несколько миллионов долларов из Молдовы, России и Казахстана.

Груз принадлежит канадскому трейдеру Sunrise. Таможенные органы США утверждают, что согласно документам кукуруза была выращена в Турции, но владелец груза сознательно пошел на подлог и загрузил в трюм судна зерно из стран СНГ.

США разрешает экспорт зерна из Турции, но ввоз кукурузы из Молдовы запрещен под предлогом болезней растений, которые могут попасть в США вместе с кукурузой. Местные фермеры активно лоббируют продление запрета на импорт кукурузы из Молдовы и СНГ.

- Учитывая, что наши отечественные фермеры потеряли более 400 миллионов долларов с 2015 по 2017 год из-за мошеннического органического импорта, пришло время получить их назад посредством судебного возмещения. Мы будем внимательно следить за этими процедурами, - заявил исполнительный директор Organic Farmers' Agency for Relationship Marketing Джон Боббе.

Sunrise оценило свои потери от простоя судна в 23,5 тысяч долларов США в день и намерено требовать компенсации издержек