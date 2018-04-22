Вице-председатель Партии ШОР претендует на должность примара коммуны оргеевского района

Марина Таубер, занимающая должность вице-председателя Политической Партии ШОР, была зарегистрирована окружной избирательной комиссией коммуны Жора де Мижлок в качестве кандидата на должность примара этого сельского населенного пункта.

Как сообщает портал ТРИБУНА, со ссылкой на Партии ШОР, Таубер является давней соратницей Илана Шора, занимает вторую по значимости должность в руководстве партии, курируя молодежную организацию, а также международные отношения политформирования. Родилась в 1986 году. До политики занимала должность председателя федерации тенниса Молдовы, сама долгое время профессионально занималась теннисом. Пробовала себя в бизнесе. Характеризуется коллегами как твердый и эффективный управленец. По словам председателя партии и примара Оргеева Илана Шора обладает очень высокой степенью ответственности и поэтому заслуживает полного доверия и с его стороны, и со стороны коллег и соратников.

Коммуна Жора де Мижлок является единственным населенным пунктом оргеевского района, где 20 мая пройдут досрочные выборы примара.

Ранее Илан Шор заявлял, что населенные пункты оргеевского района станут участниками специальной программы «Оргеевский Союз», в рамках которой его командой в этих селах будут внедрены инфраструктурные и социальные проекты, опробованные в муниципии Оргеев.

Кроме выдвинутого кандидата в коммуне Жора де Мижлок, Партия ШОР зарегистрировала своих претендентов на должности руководителей крупнейших городов страны – Кишинева и Бельц.

Кристина Пендя