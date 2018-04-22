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Президент Молдовы высказался по поводу флага республики
22.04.2018

Молдавский лидер рассказал об инициативе легализовать историческое знамя, а также о том, что будет с официальным флагом республики.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что на следующей неделе предложит узаконить флаг Штефана чел Маре в качестве исторического.

Согласно Конституции Молдовы, государственным флагом республики является триколор. Цветные полосы расположены вертикально в следующей последовательности от древка: синяя, желтая, красная. В центре, на желтой полосе, изображен государственный герб. На историческом флаге Молдовы изображена голова тура на красном поле.

"На следующей неделе я выйду с инициативой, чтобы в Молдове появился и исторический флаг. Это есть во многих европейских странах и не только. Я хочу предложить, чтобы флаг Штефана чел Маре был историческим", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Он пояснил, что официальный флаг Республики Молдова останется неизменным.

"Это не значит, что мы меняем официальный флаг Республики Молдова. Под этим флагом мы с вами живем все 26 лет независимости, и он останется государственным флагом страны. Но я хочу, чтобы у нас был и исторический флаг, потому что если мы не будем чтить историю, не будем знать наши корни, у нас не будет будущего", — заключил Додон.

Ранее Додон объявил в Молдове 2018 год годом Штефана Великого (Штефана чел Маре). Штефан Великий был одним видных правителей Молдавского княжества, он правил страной с 1457 по 1504 годы.


 
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