Валериу Мунтяну призвал молдаван объединиться против русскоязычных кишиневцев

На кресло кишиневского мэра претендуют 11 соискателей, но лишь один из них - вице-председатель Либеральной партии, экс-министр министерства экологии и окружающей среды Валериу Мунтяну – позволил себе баллотироваться под лозунгами пещерной русофобии, достойного наследия диких политиков конца 80-х-начала 90-х.

Мунтяну лишился министерского портфеля после скандала с договором с американской фирмой «Frontera Resourses» об эксклюзивном праве на разведку газовых месторождений на большей части территории нашей страны. Он подписал документ, в котором речь шла об уничтожении молдавской земли «пришельцами» с Запада. Вот такой патриотизм – все на продажу.

После ухода в отставку Дорина Киртоакэ, обвиняемого в коррупции и мошенничестве, Мунтяну решил стать его преемником. Добиться желанной цели он намерен с помощью русофобии. Избирательную кампанию либерал начал с обнародования в социальных сетях пропагандистского опуса под названием «Чебан хочет привести в примэрию Кишинева только русофонов». Коллега проворовавшегося Киртоакэ обвинил социалистов в намерении провести «этническую зачистку» представителей «коренной нации» в столичной мэрии.

«Я неоднократно предупреждал ранее, что Иван Чебан хочет русифицировать примэрию Кишинева, - пишет Мунтяну. - Чебан подтвердил это позднее, заявив о намерении ввести русский язык «как официальный язык межнационального общения» в примэрии. Чебан хочет ввести обязательный перевод на русский язык всех официальных документов, ответов на заявления и т.д..

Марионетка бинома Плахотнюка-Додона преследует цель этнической чистки в кишиневской примэрии. Чиновники мэрии будут заменены русофонами. С того момента, когда русский язык станет официальным, русофоны смогут работать в примэрии и даже быть «начальниками», как им нравится, без необходимости выучить румынский язык.

Наши молдаване говорят на русском языке, но не умеют писать на языке оккупанта юридические документы с трудными терминами и грамматикой. Именно поэтому Чебан включил как принципиальный такой пункт в свою программу: «оценка и аттестация персонала примэрии». Чиновники пройдут аттестацию на знание русского языка, а потом будут сняты с занимаемых должностей комиссией, назначенной Чебаном, когда социалисты придут к власти. А их места займут русофоны из ПСРМ».

На этом либеральные страшилки не заканчиваются.

«После парламентских выборов в ноябре бином Плахотнюк-Додон, чтобы оторвать Республику Молдова от Европы, планирует приднестровизацию (transnistrizarea. – Ред.) республики под предлогом предоставления так называемого специального статуса Приднестровью, - «вангует» Мунтяну. - Специальный статус предусматривает, что сепаратисты займут должности в административных и властных структурах в Кишиневе, в правительстве, в парламенте и т.д.. Этот пункт предусмотрен в планах и документах, касающихся этого «специального статуса».

Сепаратисты не владеют румынским языком, и русскому языку будет придан статус официального, чтобы обеспечить им места начальников в администрации. Примэрия Кишинева, согласно плану бинома, - это лаборатория для проверки функционирования «специального статуса». Именно поэтому кандидат Чебан получил приказ придать русскому языку в кишиневской примэрии статус официального языка».

Чтобы окончательно убедить избирателей в том, что кругом враги, либерал призвал в конце своего избирательного «манифеста» молдаван к унире: «Не сдадим им Кишинев!».

Интересно, кого же в мэрии нужно защитить и кому угрожает «этническая чистка»?

Вот что говорится на самом деле в предвыборной программе кандидата от ПСРМ Иона Чебана, с которой можно ознакомиться на его странице в социальных сетях и в СМИ.

«За последние 10 лет в результате махинаций и тотального воровства муниципальному бюджету был нанесен ущерб более чем в 6 миллиардов лей… В течение шести месяцев все действующие чиновники примэрии пройдут аттестацию на соответствие занимаемой должности. Все городские чиновники, заподозренные в коррупции, будут проверены компетентными органами, а на время следствия отстранены от должностей или уволены. Все, кто добросовестно работает, продолжат работать».

Учитывая уровень коррупции в примэрии – а в курсе даже дети в детсадах – Мунтяну прав, предполагая, что проворовавшимся чиновникам «коренной национальности» (а иных в примэрии нет) придется отползти от кормушки. Возможно, их поставят на довольствие где-нибудь за колючей проволокой.

Что касается аттестации на знание русского языка – об этом никто никогда не говорил. Этот все тот же приевшийся бред либералов, на который нормальные люди давно уже не реагируют, реминисценции на темы, которые поднимал в свое время Дабижа.

Напомним: редактор финансируемой Румынией газеты «Литература ши арта» писал о том, что в МССР русские жены якобы по заданию КГБ выходили замуж за молдавских начальников, чтобы у тех рождались русифицированные дети-манкурты. Фашиствующий литератор вещал о том, что смешанные браки ведут к вырождению, появлению умственно неполноценных детей, лентяев и пьяниц – с приложением полного списка «неполноценных». Все это началось в конце 80-х. Потом газета Юрие Рошки «Цара» опубликовала «десять заповедей бессарабского румына». А потом тему продолжила мэрия эпохи Киртоакэ.

Именно тогда город на деньги налогоплательщиков, в том числе и русских, издал книгу Спиридона Вангели «Дети в кандалах в Сибири», признанной книгой года. Она позиционировалась как документальная – замахивались на солженицынские масштабы. Вышла скучная злая сказка. Автор, например, советовал детям написать свое имя на попе, чтобы показывать ее «плохим русским». Рассказывал, как депортированных молдаван в Сибири русские якобы вживую скармливали голодным свиньям. Русские выведены в образах злобных волков и медведей, грязных свиней. Словом, явился Сатана терпимым и добросердечным миоритикам- молдаванам – разумеется, никогда не доносившим спецслужбам на своих соседей и не составлявшим списки высланных.

Сам Вангели, как и Дабижа, искренне не помнит, как работал на советскую культуру, получал государственные и прочие премии и квартиры, печатаясь миллионными тиражами. Сегодня он считает безопасным и выгодным писать о страданиях молдаван в Сибири. И эту книгу гордо демонстрировал на заседании примэрии Дорин Киртоакэ!

Как же после этого верить унионистам, которые обещают устами своих кандидатов на выборах в Кишиневе и Бельцах, что в «объединенной Румынии» будут свято чтить права этнических меньшинств?

Олег ВОЛКОВ