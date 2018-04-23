Как Игорь Додон «подарил» примару Липкан люксовый автомобиль

Ход местных досрочных выборов, назначенных на 20 мая, подтверждает наш давний прогноз: парламентские выборы по одномандатным округам вовсе не связаны с желанием и возможностью обновить политический класс Молдовы, как уверяла общественность и западных партнеров ДПМ, инициатор процесса. Нас ждет жестокая и хорошо продуманная борьба за власть, когда правящий режим будет продвигать своих марионеток под видом независимых кандидатов.

Уже сейчас, в случае Кишинева, мы наблюдаем, как откровенно используется административный ресурс. Протеже ДПМ Сильвия Раду с легкостью за короткий срок собрала необходимое количество подписей. Поддержать «независимого кандидата» принуждали сотрудников в медучреждениях, в подведомственных муниципалитету организациях «Posta Moldovei», «Moldtelecom», железнодорожный вокзал. Этот факт зафиксировала неправительственная организация Promo-LEX, ведущая мониторинг электоральной кампании. Действительно независимые кандидаты (Майя Лагута и Серджиу Тофилат) отказались от участия в выборах, так как за столь короткий срок организовать сбор подписей, используя личные скромные финансовые возможности и даже помощь друзей и единомышленников, оказалось делом нереальным.

«Орлы» и «соколы», взращенные ДПМ

Понятно, что Кишинев – столица, здесь создано 11 одномандатных округов и будет по существу определяться расклад сил в новом парламенте. Но демократы давно и активно «возделывают» электоральное поле по всей Молдове. Используя кнут и пряник, ДПМ загнала в свою организацию подавляющее число местных избранников. Председатель ЛДПМ Виорел Чиботару еще в январе с.г. сокрушался, что из 287 примаров, победивших в 2015 году, верными своей партии остались лишь 60. Остальные влились в ряды «партии власти», как и представители других политформирований.

Из 898 примэрий ДПМ сегодня контролирует более 700 явно, а другие скрытно. И процесс захвата местных органов власти не прекращается ни на минуту. На последних (осенних) досрочных выборах в селах большинство победивших представляли ДПМ.

Таким образом, правящий режим сформировал «передовой отряд», который выдвинет из своей среды под чутким руководством из Кишинева тех самых руководителей «новой волны» - местных «титанов». И они внесут на своих плечах страну в прекрасное европейское будущее.

Но есть ли такие? Ведь людям на местах хорошо известно, что представляют собой «орлы» и «соколы», взращенные ДПМ. Что наверху, то и внизу. Распил бюджета, злоупотребления в бухгалтерском и финансовом учете, липовые конкурсы, откаты, захват имущества, участков и вообще, всего, что плохо лежит – это единая практика для всех органов публичной власти. О чем говорят результаты аудиторских проверок Счетной палаты. Например, за год, как рассказывал бывший председатель СП Серафим Урекян, «отклонения» в управлении публичными финансами и имуществом достигает 9 миллиардов лей,что составляет треть бюджета. И никто, как правило, за злоупотребления уголовной ответственности не несет. Каких людей может родить среда, где преступления, вседозволенность и безнаказанность – норма жизни?

Искусство воровства бюджетных денег

Год назад советник села Слободка Ширеуцы Бричанского района рассказала о «чертях», которые завелись в местной примарии. Бюджет, выделявшийся селу, таинственным образом испарялся. Не делалось ничего. Примар, избранный от ДПМ, не удосужился выделить средства даже на покраску скамейки у здания примэрии. Отказывался отчитаться о том, на что потрачены сотни тысяч лей и решать самые неотложные дела села. Зато бухгалтер постоянно носила с собой сумочку с конвертом, где лежали купюры на сумму 4000 евро. Это на случай внезапной проверки, чтобы «отмазаться» от контролеров.

Однако советники пригрозили вызовом аудиторов. О конфликтной ситуации узнали районные власти. В Бричанах, где также верховодят демократы, попросили сор из избы не выносить и разобраться «по-хорошему». Но увещевания не возымели эффекта, и в примэрию Слободки Ширеуц нагрянула ревизия. Факты нецелевых растрат подтвердились. Бухгалтер, другие сотрудники часть бюджетных средств вернули. Рассказывают, что примар отправился на три месяца на заработки за границу, чтобы накопить необходимую сумму.

Конечно, возвращено было далеко не все, так как воровство бюджетных денег в Молдове давно превратилось в искусство. И законы написаны так, чтобы красть было комфортно. Блестящее тому свидетельство - хищение миллиардов из национального банка. Сейчас, по прошествии почти четырех лет, по-прежнему нет ни одного привлеченного к ответственности из числа руководителей страны.

Липканы тоже гудят

Гудит и соседний со Слободкой Ширеуц городок Липканы.

Здесь, конечно, не так все запущено. Скамейки красят, обновили тротуары рядом с примэрией, посажены розы вдоль центральной трассы, подлатаны дороги. И даже кое-где видны мусорные контейнеры, правда, как и в столице, заваленные мусором. Присматривает власть и за кладбищем, учитывая, что хоронят здесь людей чуть ли не ежедневно.

Евгений Думенко избран примаром уже на третий срок. В первый раз он шел по спискам ПКРМ, потом его выдвигала ЛДПМ, сейчас Думенко встроился в ряды демократов. Что делать, политический туризм как вирус передается от депутатов парламента в глубинку. Какие еще могут быть взгляды, когда речь идет о занятии руководящей должности? В таких случаях надо держать нос по ветру.

Поскольку населения в Липканах поболее, чем в соседней Слободке Ширеуц, то и местный бюджет позволяет делать траты в сотни тысяч лей.

Приходят средства и из республиканских структур. Например, более 300 000 лей недавно было направлено на ремонт пищеблока в местной гимназии. Однако, когда советники пришли посмотреть, что сделано, то были удивлены. На что же именно потратили такую сумму? «Изменений почти никаких», - говорит местный советник и лидер фракции ПСРМ Виктор Крижевский. Да, есть акт приемки работ, но самих работ что-то не видно. Вероятнее всего, что бюджетные деньги пошли не по назначению.

Не решает примария и другие проблемы, о которых постоянно говорят в городе и на сессиях. Временно перевели детскую библиотеку в здание взрослой. Прошло несколько лет, а назад вернуть не торопятся. Детей, желающих учится в музыкальной школе, пруд пруди, а приходится отказывать, так все ютятся в двух комнатушках. И это притом, что пустует двухэтажное здание русской СШ №1, а также начальных классов и СШ №3.

Зарастают кустарником летний кинотеатр и памятник 18 века – усадьба Розетти, где раньше находилось отделение хирургии. Кто, как и почему приватизировал эти строения и прилегающие участки? Почему все приходит в запустение? Примар дать точного ответа городским советникам то ли не может, то ли не желает.

Игорь Додон «подарил» примару люксовый автомобиль

Но больше всего жителей возмущает то, что Думенко демонстрирует активность и инициативу там, где нужно бы проявить скромность.

В марте Евгений Иванович на сессию внес вопрос о премировании трехмесячным окладом сотрудников примэрии. Итого 129 тысяч лей вместе с налогами. Видимо, в январе и феврале каждый работник вкалывал за троих. В районах народ живет небогато, едва сводит концы с концами. Особенно зимой. И на таком фоне подобные «инициативы» выглядят неуместными.

Но тяга к красивой жизни оказалась неодолимой. И вот к 8 марта местная власть решила закатить банкет для лучших людей города. Женщин чествовали 200 персон. Пир обошелся тоже недешево – десятки тысяч лей. Но главное не это. Развлекали почтенную публику ребятишки из детского сада и школ. Пели, танцевали, приучались к питейным традициям старшего поколения, рискуя подхватить простуду в прохладном помещении.

Уже ближе к апрелю в Липканах перелетные птицы разнесли другую поразительную весть. Оказывается, президент Молдовы Игорь Додон «подарил» за заслуги перед отечеством Евгению Думенко люксовый автомобиль. Где именно птицы подслушали эту новость – неизвестно. Может, примар пошутил так, когда назойливые жители спросили его, откуда такая «тачка», когда новый автотранспорт стал на прикол у примэрии?

Шутки шутками, конечно, но финансовый источник удалось быстро установить. На автомобиль класса люкс были потрачены деньги из местного бюджета. Ни много ни мало, а около 500 000 лей было уплачено за шикарную «Шкоду». Так сказать, большому кораблю – большое плавание.

Для Липкан полмиллиона - огромная сумма. Как такое могло произойти? «Нас обманули», - объясняет уже упоминавшийся городской советник Виктор Крижевский. Установить, как такое стало возможным, для городского совета – дело чести. Но факт точно указывает, что жители Липкан и «слуги народа» живут в параллельных измерениях. И это еще лет 20 назад заметили представители международных организаций, когда прибывали в Молдову и встречали здесь обнищавший народ и чиновников в дорогих лимузинах и с часами «Rolex» на руке за 30 000 долларов.

Почему умерли липканские озера?

Но все эти истории хоть и неприятны жителям Липкан, но не вызывают чувств, сравнимых с потерей близкого человека. Боль и негодование возникают у людей, когда они смотрят на то место, где раньше плескалась вода. Два крупных озера – Комсомольское и Пионерское привлекали не только любителей рыбалки. Здесь были два пляжа, где горожане могли позагорать и отдохнуть. Одно из озер примыкало к стадиону, где футбольные страсти когда-то собирали чуть ли не весь город.

Что случилось с водоемами? Почему они исчезли? И почему местная власть равнодушно проходила мимо, когда озера мелели и, в конце концов, оказались заброшенными и высохли? Конечно, Комсомольское и Пионерское стали жертвами катастрофы. Но не природной, ведь совсем рядом протекает река Прут. Роль стихийного бедствия сыграла местная власть. Озера передали на баланс республиканского общества охотников и рыболовов и перестали интересоваться их судьбой. И они умерли так же, как и около десятка предприятий, существовавших не так давно в Липканах. По существу, высохшие озера стали такимже символом своего времени и безумной политики властей, как и брошенные и разрушенные дома, которые множатся теперь повсюду на молдавской земле.

Платный билет на небеса

Другой сильный раздражитель - ситуация с захоронением людей на новом кладбище. В советское время на окраине Липкан существовал аэропорт. И легкие «кукурузники» курсировали ежедневно в Кишинев, резко сокращая время в пути.

Использовался аэропорт и санавиацией. Но советские времена давно ушли, а убыль населения резко возросла. Понадобилось новое кладбище. И теперь липканцы отправляются на небеса с того места, где когда-то была взлетная полоса. Но не бесплатно. Родственникам каждого покойника нужно заплатить за «бронь» в 430 лей. Кто установил таксу и куда идут деньги - точно не известно. В примэрии утверждают, что местная власть здесь ни причем. На одних квитанциях можно рассмотреть церковный крест, на других - штемпель некого индивидуального предприятия. Однако трудно себе представить, чтобы кто-то мог затеять «кладбищенский бизнес» без одобрения местных властей.

Липканцы считают, что «покойницкие» 430 лей – это какая-то афера. Земля-то общая, принадлежит всем. А Липканы - не Кишинев, где за сотку платят 20-30 тысяч евро.

Николай Бидюк, инвалид второй группы, предельно возмущен кладбищенскими поборами. Для инвалидов и пенсионеров это очень большая сумма. Сам Николай и его больная жена Нина вынуждены были переселиться из дома в пристройку. Зимовать в старом доме нельзя. Нужно заменить окна, двери, утеплить полы. Да и денег на уголь и дрова нет. Их нет даже для того, чтобы вставить зубные протезы.

«Мы живем в жуткой нищете, - говорит Николай. - Постоянно просим добрых людей и кого только можем, чтобы нам помогли. Детей у нас нет. Ситуация очень тяжелая. Помыться нормально не можем – бойлер вышел из строя. Постельное белье износилось и рвется. У меня нет денег, чтобы заплатить за «бронь» на кладбище. И я хочу, чтобы меня похоронили здесь – у меня в огороде».

Тех, кто любит деньги, нужно гнать из политики

Странная ситуация, правда? Одни не могут свести концы с концами, элементарно подлечиться и купить самое необходимое, чтобы почувствовать себя хоть на мгновение нормальным человеком. А другие на общие, бюджетные деньги устраивают себе шикарную жизнь: банкеты, премии, дорогие автомобили. И давно известно, что так живут не только Липканы, а и вся Молдова. Только если на местах воруют десятки, сотни тысяч, в районах – миллионы, то в Кишиневе власть с помощью мошеннических схем похищаетмиллиарды.

Есть полиция, прокуратура, суды, но воровство и коррупция процветают повсюду. И парламент, и правительство подвержены тяжелому социальному недугу.

Почему так происходит? Ответ на этот вопрос давно известен. Вот как отвечает на него известный уругвайский политик Пепе Мухика, ведь Южная Америка сталкивается с теми же проблемами, что и Молдова.

Мухика говорит: «Чего мы удивляемся коррупции, если общество насаждает идею того, что преуспеть в жизни - это иметь больше денег. Насаждает везде. Дети, рожденные в нищете, заражены той же болезнью, что и чиновники на важных государственных постах. Нечего нам удивляться, ведь коррупция является последствием подобной идеологии. Мы пожинаем то, что сеем… Философия жизни, согласно которой нужно покупать больше необходимого, а успех зависит от богатства, не имеет будущего».

Как выйти из, казалось бы, замкнутого круга? Рецепт Мухико прост: «Тех, кто любит деньги, нужно гнать из политики. В политику следует пускать людей, живущих просто и умеренно».

Время браться за метлу

Но выборы в Бельцах и в Кишиневе показывают, что изгнать коррупционеров и воров не так-то просто. Вы их выставляете в дверь, а они лезут в окно. Если граждане хотят, чтобы что-то изменилось, они должны быть бдительными. Отвергать тех, кто нажил миллионы «непосильным трудом», кто получил в наследство или по дарственной дворцы и дорогие авто, кто записал имущество на родственников и не живет жизнью простых людей. Прежде всего, это касается будущих выборов в парламент по одномандатным округам.

На местах люди друг друга лучше знают, здесь не нужны лицемерные справки о неподкупности. Но проблема Молдовы в том, что многие активные граждане разуверились в стране и покинули ее. А те, что остались, либо опустили руки, либо встраиваются в систему. Но народ никак не может осознать, что вместо него никто не будет наводить «порядок в доме». Однако деваться некуда. Время браться за метлу наступило давно.

Желающие оказать помощь инвалиду второй группы Николаю Бидюку могут связаться ним по телефонам 0247-61-190, 060563741.

Сергей ТКАЧ