Человек недели - независимый кандидат на должность столичного Примара Сильвия Раду

На этой неделе Сильвия Раду представила около 13 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры на должность генерального примара Кишинева. Так она приступила к предвыборной гонке, подтвердив предположения о том, что в борьбе за должность примара примут участие три сильных кандидата: Сильвия Раду, Ион Чебан и Андрей Нэстасе.

На данном этапе Сильвия Раду делает упор на профессиональный аспект, полностью игнорируя политический и геополитический аспекты. Поэтому, создав некоторые ожидания, ей придется соответствовать им на уровне своей предвыборной платформы.

Если ее платформа окажется убедительной и отвечающей нуждам города, тогда у Сильвии Раду есть все шансы на победу в гонке за кресло примара.Однако, если ее платформа окажется слабой, или борьба за примэрию постепенно перейдет в политическую или геополитическую плоскость, в которой Раду не найдет себе места, тогда ее шансы существенно сократятся.

У Сильвии Раду есть реальные шансы стать первой женщиной-примаром мун. Кишинэу, избранным прямым голосованием. Но эти шансы зависят как от ее действий, так и от действий ее основных соперников — Андрея Нэстасе и Иона Чебана.

ТРИБУНА уточняет:

Сильвия Раду родилась в 27 февраля 1972 года в городе Хынчешты. Изучала иностранные языки (1988—1993) и экономическое право (1998—2000) в Государственном университете Молдовы, и, позднее, обучалась в Академии публичного управления при Правительстве Молдовы (1995—1997), а также получила степень «Высший менеджмент» (Advanced Management) в Наваррской Бизнес-Школе (Business School of Navarra (IESE)) в Барселоне, где она также была избрана президентом класса.

Сильвия Раду начала свою профессиональную деятельность в 1995 году как преподаватель испанского языка в Молдавском государственном Университете, после чего поступила на госслужбу в отдел международных отношений департамента энергетики и энергоресурсов Республики Молдова. Через год Сильвия Раду была назначена главой данного отдела, а с 1999 г. по 2000 г. работает в государственной электрической транспортной компании «Moldtranselectro», после чего принимает решение перейти в частный сектор. Позднее С. Раду возглавила в должности корпоративного директора консолидированное предприятие, объединившее три вышеназванные компании.

Со временем С. Раду становится вице-президентом, и в 2008 г. — президентом «Gas Natural Fenosa Moldova». С. Раду является одним из учредителей «Ассоциации женщин-предпринимателей Молдовы» (AFAM), также являясь членом правления этой организации. Также, С. Раду была избрана председателем правления «Ассоциации европейского бизнеса Молдовы» (EBA Moldova).В 2011 году назначена почетным консулом Испании в Республике Молдова. В 2016 году баллотировалась на должность президента Республики Молдова. Совместно со своим супругом владеет рядом сельскохозяйственных предприятий и фирм по торговле недвижимостью. У Сильвии Раду и ее супруга трое детей.