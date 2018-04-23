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Экономика
Александр Лукашенко отметил успехи молдавских властей
23.04.2018

Молдова старается поддерживать хорошие отношения и с Евросоюзом, и со странами Востоком. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко после визита в нашу страну. Он также отметил достигнутые молдавскими властями результаты. 

Александр Лукашенко также подчеркнул, что Молдова сама вправе выбирать внешний вектор. Однако, добавил он, её место все же в Европе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Молдову 18 апреля. Его визит продлился два дня. Он встретился с главой государства Игорем Додоном и премьер-министром Павлом Филипом. Они подписали соглашения о двустороннем сотрудничестве в системе правосудия, а также в области здравоохранения и энергетики.


 
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