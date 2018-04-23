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Социалисты ведут сбор подписей для расширения полномочий президента РМ (Видео)
23.04.2018

Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон заявил о том, что он вместе с Партией социалистов якобы собрали уже около полутора миллионов подписей в пользу установления президентской республики в Молдове.

Об этом он заявил в ходе своих последних семейных каникул, которые он провел в Грузии, в середине апреле.

«Я в прошлом году запустил вместе с Партией социалистов кампанию за переход к президентской форме [правления]. Мы собрали уже миллион двести, миллион триста, почти полтора миллиона подписей», - заявил Додон.

В то же время, неизвестно что за подписи собирает Додон, в условиях, когда Центризбирком ничего не сообщал о регистрации какой-либо инициативной группы или о выдаче подписных листов кому-либо.

Известно лишь, что 28 октября 2017 года первичные партийные организации Партии социалистов начали сбор неких подписей для перехода к президентской форме правления. Ни о каком оформлении этой инициативы в ЦИКе тогда тоже не сообщалось.

Как объявила тогда формальный председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, по завершении кампании, Республиканский совет партии внесет данную цель в предвыборную программу социалистов на парламентских выборах 2018 года.


 
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