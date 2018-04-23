Госдеп США отметил серьезные нарушения прав человека в Молдове

В ежегодном докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека Молдова отмечена, как страна с политзаключенными, где сохраняются пытки, допускается селективная юстиция и коррупция среди прокуроров и судей.

Как отмечается в Докладе, «наиболее важные проблемы прав человека включают пытки в тюрьмах и психоневрологических учреждениях; суровые условия содержания в тюрьмах; произвольный арест или задержание; отказ в справедливом публичном разбирательстве; ограничения свободы средств массовой информации, особенно в Приднестровье; коррупция; случаи принудительного аборта; изнасилования и другие виды насилия в отношении инвалидов в учреждениях; и торговля людьми».

Госдеп США сообщает, что хотя власти расследовали сообщения об официальных злоупотреблениях в службах безопасности и в других местах, они редко успешно преследовали и наказывали должностных лиц, обвиняемых в нарушениях прав человека, соучастии в торговле людьми или коррупции. «Продолжалось выборочное преследование чиновников по политическим мотивам. Расследование кражи более 1 млрд. долл. США из национальной банковской системы привело к ограниченному числу арестов и осуждений нынешних и бывших высокопоставленных должностных лиц. Безнаказанность оставалась серьезной проблемой»

«В то время, как закон предусматривает независимую судебную систему, случаи правительственных чиновников, не уважающих независимость судебных органов, остаются проблемой. Официальное давление на судей и коррупцию в секторе правосудия по-прежнему было серьезной проблемой. Имеются достоверные сообщения о том, что местные обвинители и судьи пытались получить взятки за сокращение сроков или приговоров. В ряде случаев, судьи не могли быть назначены путем случайного выбора, а также не было использовано записывающее оборудование в зале суда, как того требует закон», - говорится в Докладе Госдепартамента США.

Внимание Госдепа США привлекло дело доведенного до смерти подследственного Андрея Брагуца. В Докладе достаточно подробно описана история умершего под следствием Андре Брагуца, страдавшего психическим заболеванием.

США отмечают, что «селективная юстиция была все большей проблемой». В этой связи упоминается дело против так называемой группы «Петренко» и ряд других уголовных преследований, которые вызвали озабоченность по поводу политического влияния на сферу правосудия. «Закрытый судебный процесс над бывшим премьер-министром Владом Филатом в 2016 году, приговоренный к девяти годам лишения свободы за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния в 2014 году, вызвал вопросы о беспристрастности прокуратуры и судебных органов. Адвокаты Филата утверждали, что в ходе судебного разбирательства был проведен ряд процессуальных нарушений», - говорится в Докладе.

«28 июня, суд Рышкань нашел Григоре Петренко, лидера оппозиционной партии «Наш дом Молдова», и еще пятерых активистов, виновных в организации и проведении массовых беспорядков с применением насилия. Подсудимые заявили, что это решение было незаконным и политически мотивированным, потому что суд квалифицировал участие в мирных антиправительственных протестах в 2015 году, как массовый беспорядок. Группа обжаловала это решение в Апелляционной палате и оставалась под судебным контролем на конец года. Amnesty International Moldova заявила, что решение суда было предвзятым, нарушило право на справедливый суд, свободу мирных собраний и свободу ассоциации», - отмечается в ежегодном докладе Госдепартамента США.

Кроме того, американская администрация отмечает и нарушения властями свободы СМИ в Молдове, упоминая о докладе Freedom House о свободе СМИ, который расценил, как «частично свободную» ситуацию со СМИ в Молдове.

«В течение года продолжалось давление на независимые СМИ, а ряд журналистов-расследователей сообщали о запугивании и преследовании после публикации расследований о политических деятелях», - отмечается ситуация в Молдове в разделе «Свобода выражения, включая свободу прессы» ежегодного отчета Госдепартамента США о соблюдении прав человека.