Воскрешение — миф: Почему Кишинев необходимо лишить статуса столицы

У этого есть вполне конкретные, а главное, выгодные для горожан основания. Итак, полным ходом идет предвыборная гонка кандидатов на должность мэра столицы.

Каждый кандидат “испражняется” в меру испорченности своего интеллекта, хотя большинство кандидатов именно интеллектом – то и не блещут. Один обещает громадные инвестиции от “нищей” (в масштабах Евросоюза) Румынии. Другой, якобы, один только и знает, как реанимировать город. Третий сам получал доход порядка 500000 леев в месяц и почти столько же “гарантирует” своим избирателям. Четвертый построит “воздушные трамваи”, чем разгрузит город, сделав его улицы пешеходными, а всю администрацию города пересадит на велосипеды. Пятый обещает сделать речку Бык судоходной. В общем все обещают воскресить из руин былое: когда – то красивый цветущий город, про который слагали песни: “Мой белый город, ты цветок из камня, омытый добрым солнечным дождем”.

Однако они забывают о том, что Кишинев, как столичный город, трудами вороватых недоучек с завышенными амбициями, умер и реанимировать его не просто накладно, но и невозможно.

Значительно разумней и дешевле возвести новую столицу. Кишинев же с его радетелями создания процветающей столицы оставим умирать естественной смертью, которая непременно наступит лет через 30-50 и тогда следующее поколение граждан Молдовы воскресит Кишинев в том образе, в котором его создавали А. Бернардацци, К. Шмидт, А. Щусев, Р. Курц, Г. Соломинов, Ф. Шостак, С. Шойхет, Ю. Туманян.

Ведь никто не будет оспаривать тот факт, что талант архитекторов: А. Бернардацци и Г. Соломинов не только не превзойден, но и никем в Молдове не достигнут. Уж такой бег времени у истории, что таланты рождаются раз в столетие и это никому не дано изменить

Кишинев начал умирать тогда, когда похоронили все градообразующие факторы. На площадях производственных и научных предприятий разместили торговые бутики. Когда на территориях спортивных зон, парков и скверов построили чуждые для города Макдоналдсы, коттеджи и многоквартирные жилые дома, когда новостроями съели легкие у 3 городской больницы, у государственного художественного музея, когда похоронили привокзальный сквер, который простирался по обе стороны от ул. Гагарина, когда похоронили площадь Воссоединения и бульвар Карла Маркса на Рышкановке.

Это был блатной распил территорий, после которого пошли блатные кредиты. Это могильщики душили наш светлый город во имя удовлетворения своих амбиций – собственного обогащения.

Сегодня значительно дешевле будет возвести новую столицу на пустыре или преобразовать один из старых мелких городов, не претендующих на историческую ценность, чем скупать у спекулянтов, возведенные в городе сельские кишлаки, обнесенные трехметровыми заборами и уродливые, размещенные не к месту, многоэтажки.

Город умер вместе с отмиранием градообразующих факторов. Первостепенная задача, которую город должен разрешить – это возрождение и развитие градообразующих факторов.

Чтобы это произошло необходимо издать органический закон о порядке прекращения права собственности на основании общественной необходимости. Не секрет, что вначале 90 годов к власти в республике, как и во всем бывшем СССР, пришли бывшие функционеры. Функционеры, которые знали где лежат деньги и как их взять. Они закрыли доступ к обогащению истинным революционерам, которые поддержали декларацию о независимости в расчете на собственное светлое будущее.

Практически вся территория города распилена и продана в частные руки. Только стоимость возвращения в государственную собственность территорий составит от 20000 до 50000 EURO за одну сотку.

В случае принятия решения на реконструкцию города, государству придется выкупать у частников не только территории, но и сами здания, что неминуемо обречено на бесконечный судебный процесс, если не будет издан органический закон разъясняющий порядок изъятия собственности в случае общественной необходимости. При этом соблюдение требований документации по обустройству территорий приобретает первостепенное значение, как для недобросовестных, так и для добросовестных владельцев.

В тоже время позориться со столицей, которая трудами целого поколения недоучек обращена в уродливый конгломерат, убого и непозволительно для талантливого и уважающего себя народа.

Александр БОЯРЧУК, Заслуженный архитектор Молдовы