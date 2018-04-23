Президент Додон критикует, но и хвалит отношения с ЕС, мнение

Мнение президента Додона о сближении с ЕС опирается на строго прагматичный подход, подозрительный к намерениям ЕС в области безопасности и глубоко незаинтересованный в европейской интеграции, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

В первую очередь, Игорь Додон рассматривает диалог с ЕС как форму максимизации доходов и инвестиций в Молдове, отмечает политолог.

Он подчеркивает, что президент Додон продвигает идею о том, что Молдова должна выбирать только то, что ей нравится от двустороннего сотрудничества с ЕС. На практике, это означало бы исключение болезненных реформ, в том числе тех, которые могут негативно влиять на некоторые политические интересы.

Второй аспект, который молдавский президент часто отмечает в своих высказываниях о ЕС, касается экономических возможностей, предоставляемых Соглашением об ассоциации, отмечает автор. С одной стороны, Игорь Додон предлагает введение ряда протекционистских мер для агропродовольственной молдавской продукции или даже возвращение к ассиметричной торговле, предоставляемой Молдове в 2008-2016 годах. С другой стороны, он же использует соглашение в качестве визитной карточки для того, чтобы привлечь инвестиции из Беларуси и других стран.

По мнению политолога, либерализация визового режима с ЕС - третий аспект, часто упоминаемый президентом, но никогда в отрицательном контексте. Частично, это связано с тем, что безвизовый режим снижает намерение молдаван добиваться румынского паспорта, считает Дионис Ченуша.

Другая сторона, четвертая, касается приднестровского конфликта, отмечает политолог. Игорь Додон активно продвигает идею о том, что в контексте соперничества между Западом и Россией может быть разморожен приднестровский конфликт. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств, высказывания Игоря Додона раскрывают четкие намерения России вмешаться в конфликт под предлогом защиты российских граждан - около 300 тыс. человек, пишет автор.

Не в последнюю очередь, молдавский лидер любит повторять, что Молдова не вступит в ЕС. Он отмечает Брексит как аргумент против устойчивого развития европейского проекта, но намеренно игнорирует страны Западных Балкан, в том числе союзников России, таких как Сербия, которые могут стать частью ЕС уже в 2025 году, пишет в заключении политолог.