Особенности выборов от 20 мая 2018 года

Выборы генерального примара муниципия Кишинэу имеют свои особенности, а при анализе ситуации, можно даже выявить некоторые закономерности и отличия.

Первая особенность нынешних выборов касается количества претендентов на должность примара — 13. Это средний показатель, если учесть, что наибольшее количество кандидатов на выборах примара было в 2007 году – 19, а наименьшее в 1999 году – 7. Таким образом, число кандидатов на нынешних выборах не большое, и не маленькое, оно — среднее.

Другой особенностью является и то, что в этих выборах участвуют и женщины. За все годы независимости на должность столичного примара претендовали более 80 кандидатов. Из них лишь 12 были женщинами. Это Зинаида Гречаная, Юлиана Горя-Костина, Ольга Николенко, Зиновия Зорина, Виталия Павличенко, Светлана Мыслицкая, Майя Лагута, Валентина Булига, Валентина Цапиш, Елизавета Москальчук, Татьяна Томаку и Моника Бабук. На нынешних выборах у нас есть три кандидата-женщин: Сильвия Раду, Александра Кан и Регина Апостолова.

Еще одной особенностью является и то, что эти выборы станут первыми в истории, когда у троих кандидатов есть реальные шансы на победу. Это Андрей Нэстасе, Ион Чебан и Сильвия Раду. До сих пор на всех выборах было по два фаворита, а единственной интригой было, будет ли примар избран в первом туре, или во втором.

Еще одна особенность в числе независимых кандидатов. На этих выборах у нас есть только один независимый кандидат – Сильвия Раду. На протяжении многих лет, в примэрию баллотировались только пять независимых кандидатов: Серафим Урекян – в 1999 и 2003 гг., Михай Северован – в 2003 году, Петр Бодарев – в 2007 году, Михай Рошкован – в 2007 году (покинул гонку в последний момент), и Михай Годя – в 2011 году. В 2015 году независимых кандидатов на пост примара столицы не было вообще.

Еще одной особенностью является и то, что на этих выборах правящая партия не выдвинула собственного кандидата (по крайней мере официально) и не поддерживает ни одного из кандидатов (по крайней мере, не заявила еще об этом). Вместе с тем, это первые выборы, на которых коммунисты не выдвинули своего кандидата.

Другой особенностью нынешних выборов является большое количество кандидатов, претендующих на голоса унионистских избирателей. Их пятеро – Константин Кодряну, Валерий Мунтяну, Александра Кан, Андрей Нэстасе и Сильвия Раду. На левом фланге тоже достаточно кандидатов, но фаворит там ясен. Возможно, есть и другие особенности, но перечисленные являются основными.

Думитру Спэтару