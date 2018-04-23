23 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Особенности выборов от 20 мая 2018 года
23.04.2018

Выборы генерального примара муниципия Кишинэу имеют свои особенности, а при анализе ситуации, можно даже выявить некоторые закономерности и отличия.

Первая особенность нынешних выборов касается количества претендентов на должность примара — 13. Это средний показатель, если учесть, что наибольшее количество кандидатов на выборах примара было в 2007 году – 19, а наименьшее в 1999 году – 7. Таким образом, число кандидатов на нынешних выборах не большое, и не маленькое, оно  — среднее.

Другой особенностью является и то, что в этих выборах участвуют и женщины. За все годы независимости на должность столичного примара претендовали более 80 кандидатов. Из них лишь 12 были женщинами. Это Зинаида Гречаная, Юлиана Горя-Костина, Ольга Николенко, Зиновия Зорина, Виталия Павличенко, Светлана Мыслицкая, Майя Лагута, Валентина Булига, Валентина Цапиш, Елизавета Москальчук, Татьяна Томаку и Моника Бабук. На нынешних выборах у нас есть три кандидата-женщин: Сильвия Раду, Александра Кан и Регина Апостолова.

Еще одной особенностью является и то, что эти выборы станут первыми в истории, когда у троих кандидатов есть реальные шансы на победу. Это Андрей Нэстасе, Ион Чебан и Сильвия Раду. До сих пор на всех выборах было по два фаворита, а единственной интригой было, будет ли примар избран в первом туре, или во втором.

Еще одна особенность в числе независимых кандидатов. На этих выборах у нас есть только один независимый кандидат – Сильвия Раду. На протяжении многих лет, в примэрию баллотировались только пять независимых кандидатов: Серафим Урекян – в 1999 и 2003 гг., Михай Северован – в 2003 году, Петр Бодарев – в 2007 году, Михай Рошкован – в 2007 году (покинул гонку в последний момент), и Михай Годя – в 2011 году. В 2015 году независимых кандидатов на пост примара столицы не было вообще.

Еще одной особенностью является и то, что на этих выборах правящая партия не выдвинула собственного кандидата (по крайней мере официально) и не поддерживает ни одного из кандидатов (по крайней мере, не заявила еще об этом). Вместе с тем, это первые выборы, на которых коммунисты не выдвинули своего кандидата.

Другой особенностью нынешних выборов является большое количество кандидатов, претендующих на голоса унионистских избирателей. Их пятеро – Константин Кодряну, Валерий Мунтяну, Александра Кан, Андрей Нэстасе и Сильвия Раду. На левом фланге тоже достаточно кандидатов, но фаворит там ясен.  Возможно, есть и другие особенности, но перечисленные являются основными.

Думитру Спэтару


 
Количество просмотров:
71
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.