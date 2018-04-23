Раду требует отозвать лицензию предпринимателя, виновного в пожаре в «Lunedor»

Временно исполняющая обязанности генпримара столицы Сильвия Раду требует от ответственных органов отозвать лицензию экономического агента, виновного в пожаре в коммерческом центре «Lunedor», расположенном в центре столицы.

Раду подчеркнула, что это второй случай, зарегистрированный за два года, поэтому она потребовала немедленного лишить экономического агента лицензии на коммерческую деятельность.

«Это второй случай, по той же причине. Мы отзовем все разрешительные документы, касающиеся деятельности этого экономического агента, который поставил под угрозу жизнь людей. Меня удивляет, что это не было сделан

Напомним, что в связи с пожаром, произошедшем в торговом центре по улице Измаил, было возбуждено уголовное дело в соответствии с положениями статьи 197 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».