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Общество
В Кишиневе отремонтировали более 8 000 кв. м дорог
23.04.2018

В столице за неделю был проведен ямочный ремонт 8715 кв. метров дорог, отмечает Noi.md со ссылкой на информацию и.о. директора «Exdrupo» Адриана Болдуреску.

В то же время сообщается, что в течение сегодняшнего дня муниципальные службы будут выполнять ремонтно-восстановительные работы на следующих улицах города:

Центр:
- ул. А. Щусева;
- ул. Университетская.

Буюканы:
- ул. Иона Пеливана;
- ул. Алба Юлия.

Рышкановка:
- бул. Ренаштерий Национале.

Чеканы:
- бул. Мирчи чел Бэтрын;
- ул. Джинта Латинэ.

Ботаника:
- булл. Дечебала;
- бул. Дачия.

В течение дня будет нанесена дорожная разметка и маркировка пешеходных переходов на бульваре Дачия.

Муниципальные власти предупреждают, что на этих улицах временно будет приостановлено движение транспорта, и водители, пересекающие территорию, должны соблюдать временную дорожный знаки.


 
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