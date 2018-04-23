В Кишиневе отремонтировали более 8 000 кв. м дорог

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Общество
В столице за неделю был проведен ямочный ремонт 8715 кв. метров дорог, отмечает Noi.md со ссылкой на информацию и.о. директора «Exdrupo» Адриана Болдуреску.
В то же время сообщается, что в течение сегодняшнего дня муниципальные службы будут выполнять ремонтно-восстановительные работы на следующих улицах города:
Центр:
Буюканы:
Рышкановка:
Чеканы:
Ботаника:
В течение дня будет нанесена дорожная разметка и маркировка пешеходных переходов на бульваре Дачия.
Муниципальные власти предупреждают, что на этих улицах временно будет приостановлено движение транспорта, и водители, пересекающие территорию, должны соблюдать временную дорожный знаки.
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