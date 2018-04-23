Общество В Кишиневе отремонтировали более 8 000 кв. м дорог В столице за неделю был проведен ямочный ремонт 8715 кв. метров дорог, отмечает Noi.md со ссылкой на информацию и.о. директора «Exdrupo» Адриана Болдуреску. В то же время сообщается, что в течение сегодняшнего дня муниципальные службы будут выполнять ремонтно-восстановительные работы на следующих улицах города: Центр:

- ул. А. Щусева;

- ул. Университетская. Буюканы:

- ул. Иона Пеливана;

- ул. Алба Юлия. Рышкановка:

- бул. Ренаштерий Национале. Чеканы:

- бул. Мирчи чел Бэтрын;

- ул. Джинта Латинэ. Ботаника:

- булл. Дечебала;

- бул. Дачия. В течение дня будет нанесена дорожная разметка и маркировка пешеходных переходов на бульваре Дачия. Муниципальные власти предупреждают, что на этих улицах временно будет приостановлено движение транспорта, и водители, пересекающие территорию, должны соблюдать временную дорожный знаки.

Noi.md Наш канал в Telegram Количество просмотров: 51 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости