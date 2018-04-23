Чем опасны ГМО продукты, и есть ли они в Молдове

В Молдове генетически модифицированные продукты запрещены, но, тем не менее, они порождают жаркие споры в обществе.

Профессор и ректор университета Академии наук Молдовы Мария Дука рассказала в интервью радиостудии Sputnik Молдова о том, какие плюсы есть у этих продуктов, и какие риски, в то же время, они таят.

Генетическая модификация — это продвинутые технологии, по улучшению живых организмов, основанные на генной инженерии, которая позволяет изъять сегмент ДНК с необходимыми характеристиками из одного организма и внедрить его в другой, считает гостья редакции.

Она объяснила, что генномодифицированными могут быть растения, животные и микроорганизмы.

"В Молдове на данный момент такие организмы способны создавать международные компании. Эти технологии очень дорогие. Генную модификацию могут проводить в большинстве стран Европы и других крупных странах. Но в Молдове это не используют, у нас нет возможностей", — отметила Дука.

Она уточнила, что в нашей стране есть некоторые модифицированные виды цветов и фруктов, но они получены другими, классическими методами улучшения растений.

В чем же опасность генномодифицированных продуктов

Дука рассказала, что подобные лабораторные работы начали проводить в 1970-х годах, с тех пор сформировалось несколько мнений о них.

По ее словам, есть те, кто занимаются экологией и защитой окружающей среды. Они используют эти новые знания в продвижении органического сельского хозяйства или чистой окружающей среды. Другие, как отметила собеседница, подчеркивают экономически выгодную сторону этих технологий, а некоторые говорят об опасности этих продуктов.

"Сейчас более убедительны те, кто выступают за экономическую выгоду. Риск и опасность всегда есть. За все то время появилось много исследований и публикаций о вреде ГМО, которые пугают людей, но у них не всегда есть научная основа. И в то же время разные европейские проекты демонстрируют, что это все не опасно", — заявила Дука.

Генномодифицированные продукты в Молдове

Собеседница подчеркнула, что в нашей стране есть закон о биобезопасности. Он предусматривает, что все ГМО продукты и организмы должны быть задекларированы при въезде в страну. На территорию РМ пропускают те продукты, которые разрешены в Европейском Союзе.

Например, по ее словам, в Молдову импортируется соевый шрот (концентрированный корм) из стран латинской Америки. Его используют в выращивании животных и птиц. Этот шрот, как заявила Дука, модифицирован генетически, но разрешен ЕС и права импортера не могут быть ограничены.

Также в нашей стране есть еще генномодицифицированные продукты питания и другое.

"Даже бананы в какой-то степени модифицированы. Еще желтый рис, томаты тоже улучшены, чтобы дольше храниться. Люди должны понимать, что даже медикаменты, например, инсулин создаются на базе генетических модификаций", — сказала Дука.

Она считает, что подобная продукция в Молдове должна быть этикетирована и быть дешевле органических материалов. По мнению Дуки, экономическую выгоду должны чувствовать и рядовые потребители.

А им, в свою очередь, как рекомендует собеседница, нужно быть внимательными так как не всегда можно получить всю информацию о продуктах.