Андриан Канду: Мы можем научить Трампа, как бороться с путинской Россией

В Молдове внимательно наблюдают, как постепенно открывается вмешательство России в политику в США и как США борются с «подобными посягательствами», и даже могут помочь в этой борьбе.

С таким предложение в статье для Newsweek выступил спикер парламента Андриан Канду, сообщает Inopressa.

«Мы годами имели дело с российским вмешательством — с момента распада Советского Союза — и мы постоянно адаптируемся и ищем новые способы отпора этому незаконному влиянию. Недавно приняв у себя коллег с Украины и из Грузии на конференции по безопасности, я могу сказать с уверенностью, что эти страны региона добиваются больших успехов в своих усилиях, но западная поддержка сейчас важнее, чем когда-либо», — отмечает автор.

Канду добавил, что в Молдове большая часть граждан говорит по-русски, и 75% телепрограмм идет из Москвы. «Если российские тролли достаточно преуспели в одурачивании англоговорящих американцев, то на своем родном языке они добиваются еще больших успехов», — говорится в статье.

«В ответ наш парламент запретил российскую пропаганду и дезинформацию на определенных российских телеканалах, транслируемых в молдавском эфире. Это значительный шаг в искоренении российского влияния на нашу политику и население», — полагает политик.

Мы продолжаем продвигаться в западном направлении, одновременно выстраивая конструктивные отношения с Россией, пишет Канду. «Мы никогда не сможем полностью отмежеваться от России ни в культурном, ни в политическом, ни в экономическом плане, но мы стремимся к укреплению отношений с ЕС, НАТО (благодаря программе „Партнерство ради мира“) и США», — говорится в статье.

Спикер призвал США, которые продолжают бороться с российской угрозой своей демократии, не забывать, что Молдова находится на передовой линии российской гибридной кампании влияния и распространения разногласий».

«В таком качестве Молдова, Украина и Грузия обещают более тесное сотрудничество с нашими западными партнерами в передаче информации об общей угрозе — и в борьбе с этой угрозой. После стольких лет помощи и щедрости со стороны Запада, пошедших нам во благо, мы готовы отплатить за это», — заключает автор.