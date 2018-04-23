Сильвия Раду попрощалась с коллегами из примэрии: Вероятно сегодня последнее заседание

И.о. примара столицы Сильвия Раду сегодня, 23 апреля, "попрощалась" с коллегами во время оперативного заседания служб примэрии.

Ее поступок продиктован тем, что на прошлой неделе она обратилась в Кишиневский окружной избирательный совет с просьбой о регистрации в качестве независимого кандидата в предвыборной гонке на выборах, которые состоятся 20 мая, сообщает realitatea.md.

"В зависимости от того, каким будет решение Кишиневского окружного избирательного совета, если он одобрит мою кандидатуру для участия в выборах, сегодня, я думаю, последнее заседание в этом месяце, и я думаю, что оно последнее до завершения выборов. Я вас очень прошу продолжать работать так, как вы это делали до сих пор. Я думаю, что жители Кишинева не должны страдать из-за выборов. Желаю вам больших успехов и надеюсь, что для всего того, что мы с вами обсуждали, найдется в будущем решение", - заявила Сильвия Раду.

Позже Сильвия Раду назначит вице-примара, который будет исполнять обязанности и.о. примара до избрания нового главы примэрии.

Напомним, что Сильвия Раду подала собранные подписи в Кишиневский окружной избирательный совет 18 апреля. Тогда же она заявила, что уйдет в отставку с поста и.о примара, как только ее кандидатура будет утверждена.

Крайний срок регистрации в избирательной гонке - 19 апреля. До этой даты заявку на участие в предвыборной кампании подали 13 кандидатов.