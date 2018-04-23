На Рышкановке начинается снос Дворца культуры профсоюзов

На месте дворца будет построен супермаркет немецкой розничной сети Kaufland.

В ближайшее время здание пойдет под снос. Соответствующие разрешительные документы (авторизация на ликвидацию строения и градостроительный сертификат) нынешнему владельцу - фирме Regata Imobiliare, - были выданы еще в конце 2017 года, передает logos.press.md

Уже ни для кого не секрет, что на месте дворца будет построен супермаркет немецкой розничной сети Kaufland.

Согласно градостроительному сертификату, режим высотности будущего торгового центра — партер плюс два этажа. Кроме того, предусмотрены подземные парковки, но количество подземных уровней будет установлено в процессе проектирования в зависимости от состояния почвы и рельефа участка.

Однако проектирование объекта еще не началось, контракт ни с одной архитектурной фирмой еще не подписан.

По словам Владимра Модыркэ, автора проектов Kaufland в секторе Чокана и на Ботанике, окончательное решение о строительстве супермаркета на Рышкановке еще не принято, сначала это решается в Берлине, затем в представительстве компании в Бухаресте и только потом Схема размещения для проектирования объекта передается в Кишинев.

По словам специалистов, здание Дворца культуры профсоюзов будет снесено полностью вместе с мозаичным панно, которое долгие годы украшало объект. О том, представляет ли оно культурную ценность, будет ли сохранено и перенесено в другое место, никакой информации от министерства образования, культуры и исследований не поступало.

Другой «побочный» вопрос - о зеленых насаждениях вокруг Дворца профсоюзов. За годы с момента возведения здания (1971 год) перед его фасадом выросли прекрасные голубые ели. К сожалению, в новом проекте они, скорее всего, не найдут применения. По словам архитекторов, в настоящее время существуют технологии пересадки даже таких взрослых деревьев. Занимает это не более двух-трех суток и стоит 200 евро за одно дерево. Согласится ли заказчик нести дополнительные траты?

Впрочем, при стоимости всего проекта Kaufland в 23 млн евро, расходы на сохранение елей - сущие пустяки.