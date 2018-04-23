Проблемы, которые должен решить будущий генеральный примар

Марина ТИМОТИНА

В столице 23 муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства управляют 43 процентами жилищного фонда (1559 домов), ассоциации владельцев приватизированных квартир (AВПК)управляют 28 процентами (1009 домов) плюс жилищно-строительные кооперативы. Какой генеральный примар нужен жильцам? Что нужно сделать в первую очередь, отложив прочем на потом? Об этом «Молдавским ведомостям» рассказала администратор АВПК 51/173 Алла Полтавченко.

Если государство желает по-прежнему быть собственником жилых домов – пусть вкладывается в них

Алла Полтавченко уверена: «Примар не должен допускать банкротства МП ЖКХ и АВПК. Он должен знать, как обезопасить здания от пожаров, как решать вопросы парковок на придомовых участках. На его совести - переживет ли жилой фонд землетрясение, не развалится ли система водоснабжения и канализации в обветшалых домах».

АВПК – такая же форма управления жилым фондом, как и МП ЖКХ, считает Полтавченко: «Подчеркиваю, в этих квартирах тоже живут горожане, которые тоже платят налоги. Здания, которые обслуживает наша ассоциация, как и все жилые дома, за исключением новых и кооперативных, являются собственностью Республики Молдова. Но нам никто не выделяет инвестиции на содержание домов и прилегающих участков».

По документам, которые председатель ассоциации получила в кишиневском отделении ГП «Кадастру», владельцем всех 12 жилых зданий, входящих в ассоциацию, является государство. Но почему же тогда собственников приватизированных квартир обязуют ремонтировать крыши, менять краны и системы водоснабжения? При этом разрешение на строительство мансард и пристроек высотой от пяти до 11 этажей выдает муниципальный совет, деньги за аренду подвальных помещений идут в доход муниципия.

Жильцы приватизированных квартир владеют только воздухом в своем жилье. Они даже не имеют права на внешние стены квартиры: их нельзя ремонтировать и утеплять, по решению суда у этих стен строят новые дома.

«Примар и МСК должны инициировать закон, по которому бы был запущен механизм работы всех служб управления жилого фонда на благо жителям, - считает Полтавченко. - Хаос в законодательстве привел к тому, что ассоциации всем обязаны, но не имеют никаких прав».

Нужны программы капитального ремонта крыш, сетей водоснабжения и канализации

- Необходима программа инвентаризации жилого фонда, - убеждена Алла Полтавченко. – Нужно выяснить, какие дома нуждаются в капитальном ремонте крыш, сетей водоснабжения и канализации, установке работающих вентилей на каждом стояке холодной и горячей воды, ремонте окон на лестничных площадках».

А вот с облицовкой внешних стен жилых зданий пеноматериалами примэрия не все предусмотрела. Такая облицовка разрушается под внешним воздействием, возрастают шансы ее возгорания. Лучше периодически вести мониторинг швов на внешних стенах и заделывать их капитально.

Программа капитального ремонта крыши – это приобретение материалов и выполнение работ. Стоимость материалов для ремонта крыши трехподъездного дома площадью 1000 квадратных метров - 60 тысяч лей, пойдут 200 рулонов сырья для покрытия в два настила. Стоимость работ - 50 тысяч лей. Жильцы могут собрать деньги разве что на покупку материалов, да и то, если будет кредитная линия со ставкой не более одного процента.

Но не во всех домах согласны сдавать деньги. Большинство ждет ремонта от МП ЖКХ. А тот, в свою очередь, перекладывает все на плечи жильцов верхних этажей. Еще проблематичнее ремонт сетей водоснабжения и канализации. Нужна муниципальная программа этих работ. Если в результате инвентаризации будет установлено, что есть риск аварии в сетях, то необходимо решительно вмешаться. Прорвало в одном месте - прорвет и в другом. Также надо решать проблемы с заменой и ремонтом водостоков.

Исключить посредника между поставщиками воды и тепла и потребителями

- На основе закона о публичной услуге водоснабжения и канализации № 303 НАРЭ в конце марта 2016 года утвердило новое положение о публичной услуге водоснабжения и канализации. АО «Apă-Canal Chişinău» пошло по пути «Термоэлектрики» и выставляет иски АВПК за неоплату объемов воды, которые возникли в результате разницы между общедомовым и внутриквартирными водомерами. Под эту гильотину попала и наша ассоциация.

Решить проблему в пятиэтажных домах можно, если установить в подвале водомеры для каждой квартиры, закрыв их от посторонних. Договор между АО «Apă-Canal Chişinău» и владельцем квартиры выведет АВПК и МП ЖКХ из звена поставщик-потребитель. Показания водомеров будут сниматься одновременно, у потребителя снизится желание воровать. За неуплату можно отключить конкретного потребителя.

Но пока ситуацию раскручивают таким образом, что разница накапливается. Ее сначала распределяют ежемесячно на всех потребителей, а потом еще и взыскивают «долг» с управляющих компаний. Два раза платить за одну и ту же воду?!

МП ЖКХ и АВПК воду потребителям не продают, по закону они не администрируют платежи потребителей воды, так почему их банкротят и забирают деньги, предназначенные на эксплуатацию дома? Примар должен решить эту проблему - или избирать его незачем.

Парковки во дворах

- Проблема стихийных парковок на дорогах и во дворах многоэтажных домов – серьезная. Не пройти пешеходу, не пробраться с коляской, не проехать машинам скорой помощи и спецавтотранспорту. Припаркованные хаотично авто мешают пожарным экипажам подъехать к зданиям для тушения пожара.

Наша АВПК 51/173 оборудовала парковочные места во дворах девяти из 12 домов. Но такие действия единичны. Нужно запустить механизм решения проблемы, задействовать владельцев автомобилей. Очевидно, что при попустительстве примара владельцы паркуются где хотят. Но город, прежде всего, отдан пешеходам.