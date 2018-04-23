С первого сентября первоклассники будут изучать новый предмет

Развитие цифрового образования и человеческого капитала в ИТ-секторе – такова главная тема Moldova ICT Summit.

Премьер-министр Павел Филип, который не мог пропустить это мероприятие, подчеркнул, что ИТ-инструменты стоят в основе развития всех областей, а образование молодого поколения имеет решающее в этом отношении значение, говорится в сообщении Управления правительства по связям с прессой и протоколу, передает МОЛДПРЕС.

«ИТ-индустрия, образование представляет будущее Республики Молдова. В информационный век цель образования заключается не только в том, чтобы получать знания, но и давать ребенку возможность изобретать, открывать, чтобы новые поколения могли создавать, демонстрировали творческий подход, изобретательность и нестандартное мышление», - сказал Павел Филип.

В этой связи премьер отметил необходимость пересмотра учебной программы, чтобы дети были адаптированы для жизни и развития в информационный век. Сейчас Министерство просвещения, культуры и исследований разрабатывает концепцию модуля цифрового образования, оно будет составляющей частью предмета «технологическое образование» и будет изучаться с 1 сентября с первого класса. А для подготовки учителей Государственный педагогический университет им. И. Крянгэ запустит пилотный проект «Класс будущего», который предусматривает создание центра повышения знаний, оснащенного самым современным оборудованием.

«Инвестиции в образование затратны, это правда, но мы должны понимать, что столько или даже больше нам стоит отсутствие таких инвестиций. Мы осознаем это, правительство полностью открыто в этом отношении, и вы будете чувствовать нашу поддержку и впредь», - заверил премьер.

Он коснулся целей Стратегии «Цифровая Молдова – 2020» – развития ИТ-инфраструктуры, цифрового контента, цифровых навыков и обеспечения кибербезопасности. Еще одним важным документом является Стратегия повышения конкурентоспособности ИТ-индустрии. Для этого был создан первый IT-парк в нашей стране и открылся Центр передового опыта «Tekwill». В будущем планируется открыть аналогичные центры в Бэлць и Кагуле и еще один в столице.

Разработка политики и положений в ИТ-области, уточнил премьер, является сложной задачей, учитывая, что сектор развивается гораздо быстрее. Поэтому Павел Филип призвал: «Не ждите от правительства положений и политику, продолжайте в том же духе, а когда у вас появляется что-то новое – реализуйте».

В этом году на «Moldova ICT Summit 2018» собрались более 400 участников. Мероприятие организовано Национальной ассоциацией компаний в области ИКТ в партнерстве с Министерством экономики и инфраструктуры и Министерством просвещения, культуры и исследований при поддержке Агентства США по международному развитию и правительства Швеции.