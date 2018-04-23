Кандидат Либеральной партии на должность генерального примара муниципия Кишинев Валериу Мунтяну требует не регистрировать Сильвию Раду в избирательной кампании из-за мошенничества в процессе сбора подписей. Политик обратился в понедельник, 23 апреля, в связи с этим в окружной избирательный совет, передает IPN.

"Я просил не регистрировать кандидата от Демократической партии Сильвию Раду на основании документов, представленных в качестве независимого кандидата, по причине сбора подписей с использованием административных ресурсов, оказания давления на подписантов и нарушение порядка оформления подписных листов", - отметил Валериу Мунтяну.

По его словам, подписные листы были изначально заполнены данными лиц, работающими в госструктурах. Более того, он утверждает, что практически все лица были вынуждены подписать списки под прессингом.

В то же время Валериу Мунтяну потребовал, чтобы не регистрировали и кандидата от Партии прогрессивного общества Андрея Мунтяну как "кандидата-клона по причине непредставления всего пакета документов в установленном порядке".