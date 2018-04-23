23 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Валериу Мунтяну требует не регистрировать Сильвию Раду
23.04.2018

Кандидат Либеральной партии на должность генерального примара муниципия Кишинев Валериу Мунтяну требует не регистрировать Сильвию Раду в избирательной кампании из-за мошенничества в процессе сбора подписей. Политик обратился в понедельник, 23 апреля, в связи с этим в окружной избирательный совет, передает IPN.

"Я просил не регистрировать кандидата от Демократической партии Сильвию Раду на основании документов, представленных в качестве независимого кандидата, по причине сбора подписей с использованием административных ресурсов, оказания давления на подписантов и нарушение порядка оформления подписных листов", - отметил Валериу Мунтяну.

По его словам, подписные листы были изначально заполнены данными лиц, работающими в госструктурах. Более того, он утверждает, что практически все лица были вынуждены подписать списки под прессингом.

В то же время Валериу Мунтяну потребовал, чтобы не регистрировали и кандидата от Партии прогрессивного общества Андрея Мунтяну как "кандидата-клона по причине непредставления всего пакета документов в установленном порядке".


 
Количество просмотров:
54
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.