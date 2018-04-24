Бывший директор ДК профсоюзов в Кишиневе: «Посмотрим, как они подвалы будут ломать – там убежища были монолитные, на случай ядерной войны»

Легендарное здание банкротили специально, чтобы побыстрее разрушить и продать.

Смотришь на фасад здания Дома культуры профсоюзов. Если не приглядываться внимательно, вроде, все в порядке. Это потом за елями замечаешь дыры в здании, разрушенные перемычки между этажами.

По периметру здания — забор. С торца — открытый вход, можно попасть на территорию разрушительства. Попадаем, хотя сторож нас активно не пускает. С тыла прекрасно видно, что здания практически уже не осталось, только фасад. Стоят два экскаватора, не работают - обеденный перерыв.

Показывается какой-то начальник, который грозит вызвать полицию:

- Вы же нарушаете технику безопасности!

Ладно, вновь оказываемся за забором. Мимо идут люди, занятые своими быстротечными делами. Лишь какой-то пожилой мужчина долго глядит на забор, сокрушенно качая головой. Вздыхает, а потом в сердцах говорит:

- Дураки!

- Сердце, конечно, болит, когда смотришь на все это! - говорит нам Виталий Прокопюк, он был директором ДК культуры профсоюзов с 2004 по 2014 годы. - Я хочу посмотреть, как они подвал разрушат! Это же монолит железобетонный! Ведь худо-бедно, но Дворец профсоюзов порядка двух миллионов чистой прибыли каждой год имел, когда он работал в нормальном режиме, когда давались концерты, когда работали кружки художественной самодеятельности... Зал был великолепный, на 800 мест, акустика великолепнейшая, все с удовольствием там выступали. Тяжело проезжать мимо и видеть все это... Обидно, что продали такие куски, которые приносили приличную прибыль.

Дворец ведь тоже приносил прибыль!

- Естественно! А то, что говорили, что он несет убытки... Когда тебе говорят, чтобы ни одного арендатора не было, ни одного концерта не проводить, а 40 человек содержать надо было. Как?! Пришлось деньги с депозита брать. Запрещали проводить ремонт, запрещали мероприятия, фестивали...

- Сознательно это делалось?

- Неужели не понимаешь, что сознательно! У меня было миллион семьсот тысяч дохода в месяц! Это доход только от той части здания, что я сдавал! А мне объяснили популярно, что Дворец находится в аварийном состоянии. А я отвечал: «Ребята, у вас такой бомбы не найдется, чтобы разбомбить подвал!» Это же бомбоубежище было на случай ядерной войны, у меня там костюмы химатаки ящиками лежали! Рядом резервуар на 20 тысяч литров... И когда мне подсовывали липовые документы, какой-то акт строительной инспекции о том, что фундамент находится в аварийном состоянии, чтобы я их подписал, я говорил: «Я инженер! Какое аварийное состояние?! Фундамент трехметровой глубины и толщина — 80 сантиметров! Как он может быть в аварийном состоянии, если это железобетон?! Поэтому я не подпишу этот документ, потому что он — липа!»

ЛЕОНИД РЯБКОВ