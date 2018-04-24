Президент распределяет в примэриях страны историческое знамя Штефана чел Маре

Президент Игорь Додон объявил, что начиная со вторника, 24 апреля, каждая примэрия получит по одному государственному и по одному историческому флагу Штефана Великого и Святого. Глава государства отмечает, что „первые флаги будут предоставлены 300 населенным пунктам, подписавшим декларации о сохранении государственности и независимости Республики Молдова”. Впоследствии историческое знамя будет передано и в другие населенные пункты страны, передает IPN.

Игорь Додон утверждает, что на прошлой неделе Национальная комиссия по геральдике при президенте Республики Молдова одобрила присвоение законного статуса исторического государственного символа Республики Молдова знамени, которое нес Штефан Великий и Святой 12 сентября 1485 года. Глава государства отмечает, что подписал законодательную инициативу о дополнении Закона о Государственном флаге Республики Молдова.

„Отмечу, что использование исторических знамен на ряду с национальными регулируется законодательствами целого ряда стран, среди которых Литва, Болгария, Хорватия, Финляндия, Греция, Латвия и др. Представленная инициатива не ставит перед собой цели заменить государственный флаг Республики Молдова, но мне хотелось бы, чтобы мы признали наше историческое знамя, так как оно является частью истории Молдовы, которая не дает нам право предать забвению истоки молдаван”, добавляет Игорь Додон в Facebook.

Президент отмечает, что инициатива призвана повысить интерес общества к истории и культуре Молдовы, внести свой вклад в воспитание в гражданах духа патриотизма, а также в укрепление государственности Республики Молдова.