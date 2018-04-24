Местные выборы были объявлены в искусственном контексте, Юрие Лянкэ

Председатель Европейской народной партии Молдовы Юрие Лянкэ заявил, что проанализировал предвыборные программы для новых местных выборов в Кишиневе и Бэлць, а среди кандидатов есть те, которые смогли бы справиться с требованиями. По его словам, они являются проевропейцами, честными и с четкими концепциями о решении проблем города, но политик не упомянул, о ком идет речь. В ходе пресс-конференции Юрие Лянкэ заявил, что ЕНПМ не выдвинула кандидатов на выборах в Кишиневе и Бэлць, чтобы не способствовать еще большей сегментации проевропейских правых сил, передает IPN.

Политик надеется, что одновременно с решением ЕНПМ, проевропейские правые силы укрепятся, чтобы не допустить прихода к власти социалистов, которых он считает „врагами всего, что означает европейский путь”. Лидер ЕНПМ считает, что местные выборы были объявлены в искусственном контексте, и в результате проиграют жители Кишинева и Бэлць.

„Вместо того чтобы управлять проектами, столь необходимые для развития городов в интересах граждан, примэрии были брошены в избирательные кампании, чтобы потом, через шесть месяцев, войти в парламентские выборы. А через шесть месяцев после парламентских выборов, вступим в кампанию для очередных местных выборов”, - отметил Юрие Лянкэ.

Председатель ЕНПМ призвал к гражданской зрелости „тех, которые мыслят свободно и хотят модернизации столицы и всей страны”, смотреть на политическую картину нынешних выборов в контексте осенних парламентских выборов этого года. „Результаты осенних выборов с примаром-социалистом у руля столицы будет сильным ударом для процесса европеизации Республики Молдова, но и для очередных местных выборов 2019 года”, - заявил Юрие Лянкэ.