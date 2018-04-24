Как разделят электорат кандидаты в столичные примары

В гонке за столичную примэрию зарегистрировано 13 кандидатов. У некоторых из них очень даже высокие шансы на победу, у других – не совсем, но несмотря на шансы, каждый из них нацелен на определенный сегмент/сегменты электората, и именно это мы обсудим в данной статье.

Лидер партии «Демократия – дома» Василий Костюк, который будет в бюллетене под номером 1, рассчитывает на демократический, правый, проевропейский электорат, однако, шансы его относительно невелики (по крайней мере, так считают аналитики). Он может рассчитывать лишь на ошибку избирателей, потому что аббревиатура названия его партии (на румынском языке PDA) похожа на название партии Андрея Нэстасе – ППДП.

Председатель партии «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) Андрей Нэстасе, который будет в бюллетене под номером 2 нацелен, в основном, на проевропейский правоцентристский электорат, с уклоном и в сторону левоцентристского, надеясь получить голоса избирателей, настроенных против олигархов, а также избирателей, предпочитающих профессионалов, потому что он предлагает профессиональные решения проблем столицы. Андрей Нэстасе является кандидатом, у которого довольно большие шансы получить кресло столичного примара.

Вице-председатель партии «Наш дом – Молдова» Александр Рошко нацелен на левый, проросийский электорат, но его шансы считаются относительно скромными.

Кандидат от партии «Шор» Регина Апостолова будет делать ставку, в основном, на пожилых избирателей. Также она рассчитывает на избирателей, для которых важен элемент профессионализма. Партия «Шор» активно продвигает успехи своего лидера, которых он добился в Орхей.

Вице-председатель Либеральной партии Валерий Мунтяну, скорее всего, рассчитывает на несколько сегментов электората одновременно: на то, что осталось от электората Дорина Киртоакэ, на унионистский электорат, и частично, на антиолигархический электорат.

Кандидат социалистов Ион Чебан является наиболее представительным кандидатом на левом сегменте, и очевидно, что именно от этого электората зависит его результат на выборах. Однако, учитывая тот факт, что его предвыборная платформа является комплексной, и включает многочисленные решения проблем города, он может претендовать на голоса и центристских, и даже правых избирателей. Более того, ему на руку может сыграть и разделение столичного электората по принципам «Восток-Запад» или «унионист-государственник». Он является кандидатом с реальными шансами на кресло столичного примара.

Кандидат от Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ, скорее всего, нацелен на правоцентристский электорат. Нужно лишь посмотреть, какую его часть кандидату удастся убедить.

Кандидат Национал-либеральной партии Александра Кан, вероятно, нацелена на два сегмента электората – избирателей, выступающих за технократов, (у нее богатый управленческий опыт), а также на унионистский столичный электорат.

Кандидат от Партии прогрессивного общества Андрей Мунтяну, скорее всего, нацелен на центристский электорат. Кроме того, не исключено, что он рассчитывает на ошибку избирателей, учитывая, что является однофамильцем кандидата либералов.

Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэила рассчитывает на два сегмента электората – молодежь и пожилых избирателей проевропейских взглядов, которые сосредоточены на программах развития страны, потому что партия периодически выступает с такого рода предложениями.

Независимый кандидат Сильвия Раду, скорее всего, в первом туре сделает упор на профессиональный аспект, пытаясь привлечь электорат и справа, и в центре, и слева. Если она выйдет во второй тур, то там она будет рассчитывать на поляризацию электората по политическим и геополитическим принципам. У Сильвии Раду есть реальные шансы победить в борьбе за столичную примэрию.

Кандидат от Русско-славянской партии Александр Мыцу, рассчитывает исключительно на пророссийский электорат. Посмотрим, сколько именно избирателей ему удастся привлечь.

Кандидат от партии Национального единства Константин Кодряну нацелен на унионистский электорат и молодежь. Пока не ясно, каковы его шансы в борьбе за столичную примэрию, потому что многое зависит от предвыборной программы, которую он предложит избирателям.

Борьба за примэрию Кишинэу обещает быть трудной и сложной, а большое количество кандидатов делает ее и непредсказуемой. И если с фаворитами гонки все более или менее понятно, неизвестной остается лишь роль, которую могут сыграть на этих выборах кандидаты с небольшими шансами. Не исключено, что именно они определят расстановку сил фаворитов в конце гонки.

Думитру Спэтару