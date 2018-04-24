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Технологии
В Молдове первоклассникам станут преподавать информатику и робототехнику
24.04.2018

С первого сентября этого года первоклассникам и пятиклассникам станут преподавать информатику и робототехнику. Министерство образования, культуры и исследований уже приступило к модернизации школьной программы. Объявили об этом в рамках ICT Summit-а, который прошёл в Кишинёве. 

"Изменения коснуться школьной программы для начальных классов, в частности, что касается информационных технологий. Её внедрят во всех школах страны", - сказал госсекретарь Министерства образования Игорь Шаров. 

О необходимости пересмотреть школьную программу заявил и премьер Павел Филип. 

"Знание информационных технологий - это необходимость, сегодня нельзя не уметь пользоваться компьютером", - отметил премьер-министр Павел Филип. 

Участники саммита обсудили и проблему нехватки IT-специалистов. 

"Единственная проблема в области IT - дефицит специалистов, если мы её решим, эта область будет намного качественнее и лучше", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. 

Участники саммита также предложили внедрить в следующем году проект для учителей. В его рамках более двух тысяч педагогов изучат 10 новых информационных направлений, в том числе виртуальную реальность, анимацию, искусственный разум и развлекательную математику. Общая стоимость проекта около 500 тысяч евро. 

"Мы хотим обучить педагогов и учеников. Хотим разработать информационный онлайн-контент, обеспечить школы небольшим оборудованием, но так, чтобы у каждой был доступ к определенным информационным технологиям", - отметила исполнительный директор "ATIC" Анна Кирица. 

Педагоги и учащиеся идею организаторов поддержали. 

"Эту область необходимо изучить, иметь не только общие знания, но и более глубокие. Сейчас такое время, нам нельзя отставать от других", - сказала учитель информатики Людмила Пека. 

"Информационные технологии - это будущее, и чем раньше ученики приобщаться к этой области, тем легче им будет в жизни".

В ближайшее время в нашей стране откроют ещё четыре центра "Tekwill". В прошлом году объем экспорта программного обеспечения в Молдове вырос на 55%. 


 
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