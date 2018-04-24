Серджиу Тофилат: Мы готовимся к местным выборам 2019 года

Претендент на статус кандидата на должность генерального примара муниципия Кишинев Серджиу Тофилат, который не был зарегистрирован, поскольку не собрал 10 тыс. подписей в свою поддержку, говорит, что готовится к местным выборам 2019 года. Тогда будет выбран не только примар на полный мандат, но и Кишиневский муниципальный совет. Заявление было сделано в ходе передачи „Sfatul Țării” на телеканале 10 TV, передает IPN.

Серджиу Тофилат сказал, что заявил о своем намерении участвовать в местных выборах в текущем году для того, чтобы заявить о себе и, в том числе, чтобы подготовиться к выборам следующего года. В то же время, еще одной причиной намерения было укрепление той части электората, которая не хочет поддерживать партийного кандидата. „У нас не было времени для подготовки, мы проанализировали ситуацию, и увидели, что мы не сможем собрать подписи и посчитали, что сейчас не время участвовать в предвыборной кампании, сейчас надо спокойно готовиться к очередным выборам 2019 года”, - заявил гражданский активист.

Он отметил, что не будет поддерживать на этих выборах другого кандидата. Он призывает электорат не голосовать за кандидатов, шантажированных лидером демократов Владимиром Плахотнюком.