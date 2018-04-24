Сотни сотрудников публичной и частной сферы, а так же волонтеры были вовлечены в весеннюю кампанию по благоустройству Кишинева. Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства организовало сотни рейсов по вывозу мусора, и в некоторых секторах их количество достигло 500, передает IPN.

Рабочие управления провели уборку во дворах жилых домов, на игровых площадках, площадках для сбора отходов, а также ликвидировали несанкционированные свалки во всех районах столицы, в том числе в парках Валя Трандафирилор, Валя Морилор, Ла Извор, Алунелул и др.

Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что муниципальные службы продолжают работы по благоустройству. С момента запуска кампании 23 апреля и по сегодняшний день, самый большой объем работы был проведен в секторе Чокана, где было убрано 90% территории, и в секторе Рышкань – 60%.

Генеральная весенняя уборка в Кишиневе началась в конце февраля.