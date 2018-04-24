Сильвия Раду выразила недовольство качеством уличного освещения в Кишинёве

Исполняющая обязанности мэра столицы Сильвия Раду недовольна качеством уличного освещения, установленного в Кишиневе в прошлом году.

"Почему ночью практически нет света? Какие лампы вы установили? По меньшей мере, хочу знать, что новые светодиодные лампы, которые вы закупите, не будут такого же качества, как на улице Михая Витязула. Там я увидела, что у нас есть свет, которого нет", - cказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.

Исполняющий обязанности директора муниципального предприятия Lumteh Вячеслав Буц заверил, что работы по установке и улучшению уличного освещения начнутся в ближайшие дни и завершатся в мае.