На рынке Молдовы снова переизбыток валюты

На рынке Молдовы снова отмечен переизбыток иностранной валюты на фоне роста ее предложения со стороны физических лиц и уменьшения спроса со стороны компаний.

Как сообщил Нацбанк Молдовы, в частности, в марте 2018 г. степень покрытия чистого спроса экономических агентов на иностранную валюту чистым ее предложением от физических лиц составила 117,5% против показателя с 98,3% месяцем ранее, передает Noi.md.

По отношению к предыдущему месяцу, чистое предложение иностранной валюты от физических лиц в марте 2018 г. увеличилось на $ 19,9 млн., или на 14,8% - до $ 154,8 млн., в то время как чистый спрос иностранной валюты со стороны экономических агентов уменьшился на $ 5,4 млн., или на 3,9%, - до $ 131,8 млн.

На фоне переизбытка иностранной валюты на рынке НБМ приобрел в марте этого года сумму эквивалентную $ 33,3 млн., в частности, $ 10 млн. и 19 млн. евро.

Как отмечают в НБМ, в марте укрепление лея замедлилось, его курс по отношению к доллару США снизился на 5% - с 16,6795 лея за доллар в феврале до 16,5942 лея за доллар в марте.

Что касается структуры чистого предложения иностранной валюты физических лиц, наибольшая доля принадлежит по прежнему евро (63,1%), затем долларам США (23,1%) и российским рублям (9,4%).