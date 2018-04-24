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Украина выходит из СНГ. Как поступит Молдова?
24.04.2018

Украина хочет расстаться с СНГ по “грузинскому сценарию”. То есть выйти из состава Содружества, но остаться участником целого ряда выгодных для себя соглашений.
Однако, как считают эксперты, в своём желании выгодного “развода” официальный Киев может столкнуться с определённым проблемами. Дело в том, что Грузия была полноправным членом СНГ, у Украины же никогда не было соответствующего статуса.

О выходе Украины из состава Содружества на прошлой неделе объявил президент страны Пётр Порошенко. Он заявил, что поручил правительству подготовить предложения по официальному прекращению участия украинского государства в СНГ. Учитывая, что в последнее время Республика Молдова действует в тесной связке с Грузией и Украиной, а также заметное обострение “антироссийской риторики” со стороны официальных лиц РМ, логичен вопрос: а как поступит в отношении Содружества независимых государств Молдова?. Тем более что в парламенте с января лежит и ждёт своего часа законопроект либералов о выходе страны из СНГ.

“Меня удивляет, почему они этого не сделали раньше”

В начале прошлой недели премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Министерство иностранных дел уже готовит документы о выходе страны из СНГ. Потом их обсудят в правительстве.

12 апреля на открытии 11-го Киевского форума по безопасности президент Пётр Порошенко объявил, что Украина официально прекратит участие в уставных органах СНГ, окончательно закроет своё представительство при соответствующих институтах в Минске и проведёт инвентаризацию всей договорно-правовой базы, которая была заключена в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам.

“Пользуясь случаем, призываю и наших иностранных партнёров пересмотреть договорные обязательства по РФ, прежде всего, на предмет чувствительных сфер сотрудничества”, - процитировал слова украинского лидера официальный сайт главы государства, поместив после этой информации подборку фотоснимков “Участие президента в 11-м Киевском форуме по вопросам безопасности”, начинающуюся с фотографии улыбающихся и пожимающих друг другу руки Петра Порошенко и премьер-министра Республики Молдова Павла Филипа.

Правда, сразу же после форума официальный Киев поспешил уточнить: окончательного “развода” с СНГ всё-таки не будет. Как заявила в понедельник на согласительном совете в парламенте представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, предложение Петра Порошенко выйти из органов Содружества предусматривает денонсацию отдельных договоров, при этом выгодные Киеву соглашения останутся в силе. Именно так в своё время поступила Грузия, которая после выхода из СНГ в 2009 г. продолжает участие примерно в 70 договорах, принятых в рамках Содружества независимых государств.

Решение официального Киева эксперты называют логичным, но запоздалым. Свою инициативу о выходе из СНГ Пётр Порошенко в ходе Киевского форума по безопасности объяснил тем, что “эта структура отказалась осудить российскую агрессию”. Однако с выражением своего возмущения Киев явно затянул: началом “российской агрессии” на Украине считают 2014 г., а заявление о выходе из СНГ последовало только через четыре года.

“Понятно, что решение Украины по выходу из СНГ связано с политическими интересами и вопросами безопасности, но меня удивляет, почему они не сделали этого раньше. Тем более что с 2014 г. Украина не участвует в работе органов Содружества, не платит взносы, а ещё в марте 2014 г. Совет национальной безопасности и обороны Украины решил начать процесс выхода из СНГ”, - заявил noi.md экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Почему этого не произошло раньше, объяснил в соцсетях украинский политический эксперт Пётр Олещук. “Некоторые люди наивно спрашивают, почему из СНГ нельзя было выходить 4 года назад. Они не понимают, что 4 года назад до выборов [президентские и парламентские выборы на Украине пройдут в 2019 г. – прим. ред.] было 5 лет, а не меньше года”, - приводит его слова портал slovoidilo.ua.

Некоторые украинские активисты, приветствуя инициативу Петра Порошенко по выходу страны из СНГ, призывают власти “и дальше на всех уровнях разрывать все отношения со страной-агрессором, в том числе дипотношения”. Более осторожные эксперты говорят, что нацелившись на президентскую предвыборную кампанию (в активную фазу она войдёт осенью этого года) и, выступив с рядом громких заявлений, Пётр Порошенко может навредить интересам страны. Прежде всего, считают они, может не сработать намерение Киева реализовать в отношении СНГ “грузинский сценарий”.

В своё время Грузия (как сейчас и Украина) сразу же после объявления о выходе из СНГ заявила о своём желании остаться участницей ряда подписанных ею в рамках СНГ договоров. Экспертная группа из представителей государств Содружества неоднократно собиралась для рассмотрения вопроса об участии Грузии в международных договорах и решениях органов СНГ, и констатировала отсутствие правовых препятствий по участию Грузии в соглашениях, участниками которых могут быть и государства, не входящие в состав Содружества. Таким образом, на данный момент Грузия продолжает участие примерно в 70 договорах, принятых в рамках СНГ.

Однако на момент “развода” Грузия была полноправным членом СНГ. Украина же никогда не имела соответствующего статуса, хоть и пользовалась привилегиями, которые давало участие в Содружестве независимых государств. В 1991 г. она ратифицировала (с оговорками) соглашение о создании СНГ, но не ратифицировала Устав организации, принятый в 1993 г. А выход из СНГ как раз урегулирован ст.9 Устава. “Государство-член вправе выйти из Содружества. О таком намерении государство-член извещает письменно депозитария настоящего Устава за 12 месяцев до выхода”, - говорится в ней.

В 2008 г. этой статьёй воспользовалась Грузия. Украина же выйти из СНГ никак не может, потому что официально в него никогда не входила. “То есть мы можем выйти только из соглашения о создании СНГ, перестав быть государством-основателем, - отмечает украинский эксперт по международному праву Тарас Качка, и указывает на ряд проблем, которые могут возникнуть у Украины при “разводе” с Содружеством. – Первый выход из СНГ – Грузии – базировался на статье 9 Устава. Тогда в течение года экспертная группа в рамках исполнительного комитета Содружества определила, в каких соглашениях Грузия может участвовать после выхода, и другие детали её выхода из организации. Будет ли подход к Украине таким же – вопрос открытый. Формально он должен быть такой же, но в силу политических обстоятельств мы можем услышать другую позицию от государств-участников СНГ”.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в социальных сетях написал, что прекращение сотрудничества в рамках СНГ разрывает огромное количество соглашений экономического, научно-технического, культурного плана и т.д. “Украина потеряет товарооборот, который нигде заменить не сможет. Кроме пиара и пропагандистского нагнетания русофобии, Украина от этого ничего не получит”, - считает он.

По некоторым подсчётам Украина при выходе из СНГ может потерять до 16% своего экспорта. Правда, нынешний премьер-министр Владимир Гройсман утверждает, что прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на экономику страны, что вызвало резкий комментарий со стороны Азарова.

“Гройсман ничего не смыслит в экономике. Что можно услышать от человека, который всю жизнь занимался базарными делами? Разве он знает балансы, товарооборот, понимает хоть что-то в экономических вопросах и вопросах взаимодействия Украины с СНГ. Ухудшение взаимоотношений с Россией привело к тому, что украинский экспорт упал в два раза. А он говорит, что ничего не повлияет”, - написал экс-премьер на своей странице в Facebook.

Выход Молдовы из СНГ: хроника событий

В Республике Молдова тоже время от времени звучат призывы выхода страны из состава Содружества независимых государств.

Один из первых законопроектов на эту тему появился в марте 2006 г. Его авторами были депутаты от оппозиционного Альянса “Молдова ноастрэ” Виталия Павличенко и Валерий Косарчук. Тогда эта тема вообще активно обсуждалась в странах “Организации Оранжевых наций” (так эксперты прозвали ГУАМ).

В то время вывода Грузии из СНГ в ответ на запрет поставки грузинской винодельческой продукции на российский рынок требовал президент Михаил Саакашвили. Однако в правительстве тогда посчитали, что такой шаг нецелесообразен, так как это могло повредить не только торгово-экономическим связям с Россией, но и с другими странами СНГ, поскольку многие торговые отношения на тот момент были привязаны к документам, носившим многосторонний характер. Обсуждался вопрос о выходе из Содружества и на Украине, лидером которой в то время был “оранжевый президент” Виктор Ющенко.

Республика Молдова в 2006 г. из-за “винного скандала” тоже была далеко не в лучших отношениях с Российской Федерацией, однако в ходе парламентских дебатов, депутаты отклонили законодательную инициативу Павличенко и Косарчука о выходе страны из СНГ, назвав её провокационной и крайне опасной.

Но на этом дело не кончилось. В июле того же 2006 г. на рассмотрение парламента была представлена новая законодательная инициатива о выходе республики из состава СНГ. Авторы проекта – депутаты от Социал-либеральной партии Олег Серебрян, Игорь Клипий и Валентина Голбан, а также Виталия Павличенко и независимые депутаты Ион Нягу и Валентина Кушнир – поставили под сомнение эффективность этой региональной организации и заявили, что выход РМ из Содружества вполне логичен, поскольку страна намеревается вступить в Евросоюз. Что интересно: данная законодательная инициатива предусматривала, что Республика Молдова покинет СНГ лишь после подписания соглашения о вступлении в Европейский союз, так как “одновременное пребывание в обеих структурах невозможно”.

В последние годы активными проводниками идеи вывода республики из состава СНГ являются либералы. В марте 2014 г. они зарегистрировали в парламенте законопроект о денонсировании договора о создании Содружества независимых государств. Авторы проекта заявили, что СНГ себя исчерпало, и что вне Содружества у Молдовы будет больше возможностей для развития. “Не думаю, что сейчас уместно обсуждать выход Молдовы из СНГ, тем более что это даёт нам некоторые экономические преимущества”, - заявил тогда депутат от Демократической партии Андриан Канду. Однако уже в марте 2017 г. Андриан Канду в качестве председателя парламента допустил изменение статуса Молдовы в Содружестве независимых государств.

В январе этого года депутаты от Либеральной партии зарегистрировали в парламенте очередной проект о денонсации соглашения о создании Содружества независимых государств. Как отмечается в документе, Российская Федерация “неоднократно нарушала” соглашение о создании СНГ, что проявлялось в “поддержке сепаратистского режима в Приднестровье”, “военной агрессии против Республики Молдова в 1992 г.”, “оккупации и аннексии части территории суверенной Украины”. Также авторы проекта считают, что “членство в СНГ не принесло Молдове ничего, все решения в этой организации принимают исключительно в интересах России”, а так как Республика Молдова стремится в ЕС, “считаем необходимым денонсировать соглашение о создании СНГ”.

Законопроект либералов парламентом ещё не рассматривался.

Выход Молдовы из СНГ: мнение экспертов

Премьер-министр Павел Филип, комментируя в феврале инициативу Либеральной партии о выходе из СНГ, заявил, что с экономической точки зрения это не выгодно для Республики Молдова. Тем не менее, опрошенные нами эксперты допускают, что в перспективе РМ, вслед за Грузией и Украиной, может выйти из состава Содружества.

 

“Я не исключаю, что Молдова может пойти по тому же пути, что Украина и Грузия, - говорит политолог Виталий Андриевский. – Но тут гораздо сложнее. На Украине идею выхода из СНГ поддерживает значительная часть населения, у нас же такой поддержки нет. Поэтому я не думаю, что властям нужно бежать впереди паровоза. Понятно, что решение Украины активизирует определённые настроения и в Молдове, но тут нужно всё тщательно взвесить и просчитать.

Заявление президента Порошенко о необходимости выхода Украины из СНГ – чисто политическое. Для Киева сейчас принципиально важно дистанцироваться от всех структур, где есть Россия, особенно в преддверии президентских и парламентских выборов. У Молдовы же таких существенных причин нет. Тем более что такой шаг может ударить по экономике страны – прежде всего, по экономическим агентам Гагаузии и северных районов, не говоря уже о том, что это скажется на решении приднестровского вопроса.

Тот факт, что тему выхода Молдовы из СНГ у нас в основном поднимают маргинальные политики, свидетельствует о том, что молдавская власть всё-таки не созрела для столь резких шагов. Поэтому, скорее всего, в ближайшие годы на фоне геополитического противостояния будет такой вялотекущий процесс: в Кишинёве будут давить на вывод российских войск из региона, на изменение миротворческого формата, но статус Молдовы в СНГ меняться не будет”, - полагает Виталий Андриевский.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ считает, что в случае выхода республики из СНГ молдавские производители существенно не пострадают, тем не менее, если официальный Кишинёв всё-таки решит последовать примеру Украины, ему следует хорошо взвесить все за и против.

- Общая зависимость нашей экономики от СНГ сегодня небольшая, - говорит Вячеслав Ионицэ. – Самым крупным торгово-экономическим партнёром Молдовы в Содружестве была и остаётся Россия, но за последние годы по целому ряду причин, прежде всего, политических, товарооборот между нашими странами сократился более чем в два раза. После России нашим большим партнёром в рамках Содружества была Украина, но она решила выйти из СНГ.

Главным стимулом нашего участия в Содружестве независимых государств являлась беспошлинная торговля между странами-участниками. В своё время мы надеялись, что создание зоны свободной торговли СНГ и беспошлинный режим помогут нам существенно нарастить экспорт на этот ёмкий рынок, но этого так и не произошло. У Молдовы отрицательный торговый баланс со странами Содружества, так что если в Кишинёве вдруг решат, что РМ больше нечего делать в СНГ, в целом наши производители особо не пострадают, даже, может быть, чуть-чуть выиграют. Тем не менее, не стоит забывать, что по ряду товарных позиций мы сильно завязаны на рынке СНГ. Например, по яблокам в прошлом году 96-97% пришлось именно на Содружество. Так что общая зависимость нашей экономики от СНГ небольшая, но по отдельным позициям всё-таки наблюдается уязвимость.

А вообще адекватное государство такие вещи с бухты-барахты не делает, растягивая этот процесс на несколько лет. Возьмите Украину: о своём желании покинуть Содружество она заявила сначала в 2014 г., потом в 2016 г., а выходит только сейчас. За это время наверняка были проведены двусторонние консультации и переговоры с другими странами-участницами СНГ, чтобы минимизировать потери, хотя их, конечно, не избежать”.

По словам экономиста, директора Центра стратегических исследований и реформ Галины Шеларь, Республика Молдова сама виновата в том, что огромный рынок СНГ недостаточно ею освоен, ну а если в Кишинёве всё-таки решат выйти из этой международной организации, то это вряд ли произойдёт в 2018 г.

- Несмотря на все сложности молдавско-российских отношений, не стоит забывать, что СНГ – это не только Российская Федерация, о чём у нас часто забывают, - отмечает Галина Шеларь. - СНГ – это огромный рынок сбыта, который мы очень плохо используем. Вот мы открываем посольство в Объединённых Арабских Эмиратах, заявляя, что это позволит воспользоваться огромным экономическим потенциалом данной географической зоны, но при этом у нас нет своего посольства в Казахстане, так же как и посольства Казахстана в Республике Молдова. Если нет посольства – это значит, что нет интереса. Но в Казахстане нас всё-таки знают гораздо лучше, чем в ОАЭ. Мы радуемся, что находим новые рынки сбыта для наших яблок, что отгрузили партию фруктов в Бангладеш и другие экзотические страны, и при этом совершенно не используем своих традиционных партнёров, хорошо знающих, что такое молдавские фрукты и овощи.

Что же касается вопроса – последуем ли мы примеру Украины и выйдем ли из СНГ, то я не думаю, что такое решение может быть принято в текущем выборном году, поскольку это не вписывается в пиар-экономику сколько-нибудь серьёзной партии. В условиях молдавской действительности это не принесёт больших плюсов политическим игрокам, скорее наоборот. Так что сейчас такое решение нам точно не грозит, а что будет после выборов, не берусь прогнозировать. Да и посмотрите на Украину – несмотря на все громкие заявления, окончательно уходить из Содружества она не собирается. После заявления Порошенко в Киеве тут же уточнили, что Украина выходит из СНГ не полностью, а частично, и хочет сохранить своё участие в целом ряде договоров. Опыт Грузии свидетельствует о том, что выйти откуда-то гораздо легче, чем войти. Вернуться к прежнему, нормальному уровню взаимоотношений между странами гораздо сложнее.

Тем более, идя на очередное обострение отношений с Российской Федерацией (а решение о выходе из СНГ в Москве воспримут именно как камень в свой огород), не стоит забывать, что если не в этом, так в следующем году нас ждёт перезаключение контракта по газу. И помимо достаточно сложных переговоров с “Газпромом”, нам придётся вести не менее сложные переговоры с Украиной о транзите. Несмотря на вербальные заверения, что молдавско-украинские отношения сейчас замечательны как никогда и достигли небывалых высот, уже то, как у нас идут переговоры с Киевом по жизневажным вещам – например, по Днестру, - показывает, насколько непростым переговорщиком является Украина. Так что нам не стоит идти у кого-то на поводу, проявлять солидарность и делать какие-то резкие движения, а необходимо проявить жёстко промолдавскую позицию, я бы даже сказала, не на 100%, а на все 200%.


 
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