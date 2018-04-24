Мэрия намерена построить многоэтажку между домами по улице Тестемицану 11 и 13, жильцы пока не знают

Мэрия Кишинева организует консультации по поводу строительства жилого дома с подземной парковкой на улице Н. Тестемицану. Жители домов, окружающих будущую строительную площадку, не знают о том, что у них во дворе появится новая многоэтажка. Сейчас на месте будущего строительства расположена парковка, пишет newsmaker.md со ссылкой на Mold-street.com.

О намерении построить жилой дом во дворе между домами №11 и №13 по улице Н. Тестемицану компания Lobodă Eco заявила в 2016 году. В марте 2018 года совет при главном архитекторе муниципия Кишинев принял заявку компании и разрешил строительство многоэтажки. Позже, в апреле 2018 года вице-мэр столицы Нистор Грозаву подписал распоряжение объявить публичные слушания по этому вопросу.

Жители домов, во дворе которых появится новая многоэтажка, знают о планах компании построить социальный объект, но не в курсе, что это будет новый жилой дом. «Здесь были представители претуры и компании. Но, вроде, речь шла о магазине или о чем-то таком», — рассказали жители изданию. Сейчас на месте стройки располагается стоянка для автомобилей тех, кто живет в соседних домах.

Ранее издание mold-street. com сообщало, что правительство планирует построить в Кишиневе, по адресу ул. Тестемицану, 31 жилой комплекс для сотрудников министерства внутренних дел. Но, так как государство не может себе позволить строительство за свой счет, для этого отберут частного партнера, который получит возможность построить комплекс на 3010 квартир, из которых 380 достанутся госчиновникам.

Кроме того, по адресу ул. Тестемицану, 3 уже строится многоквартирный дом для Национальной армии. Частным партнером выступает компания Energotehcomplet, а государственным — министерство обороны. Контракт был подписан 10 ноября 2016 года. Срок строительства — 49 месяцев.

