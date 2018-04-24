Миротворцы в Приднестровье: что думает об их миссии Красносельский

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский не видит оснований для изменения формата действующей в регионе миротворческой операции.

"Я полагаю, что действующий механизм за более чем четверть века успешной работы доказал свою эффективность, и каких-либо оснований для его изменения нет", — сообщил Красносельский в интервью РИА Новости.

По его словам, миротворческая операция на Днестре обладает уникальной "историей успеха" – более 25 лет вокруг Приднестровья сохраняются мир и безопасность, исключены вооруженные столкновения и жертвы среди гражданского населения.

"Именно миротворческая миссия под эгидой и руководящим началом России создает необходимые условия для ведения мирного равного диалога сторон в рамках многоуровневого переговорного процесса. Все это – объективные факты, о которых нельзя забывать в погоне за сиюминутными политическими целями", — отметил приднестровский лидер.

"Подчеркну — процесс трансформации миротворческой операции возможен лишь по итогам окончательного, устойчивого и справедливого разрешения конфликта между Молдовой и Приднестровьем", — пояснил Красносельский.

"Именно миротворческая миссия под эгидой и руководящим началом России создает необходимые условия для ведения мирного равного диалога сторон в рамках многоуровневого переговорного процесса. Все это – объективные факты, о которых нельзя забывать в погоне за сиюминутными политическими целями", — отметил приднестровский лидер.

"Подчеркну — процесс трансформации миротворческой операции возможен лишь по итогам окончательного, устойчивого и справедливого разрешения конфликта между Молдовой и Приднестровьем", — пояснил Красносельский.

При этом он уточнил, этот момент наступит, когда между Кишиневом и Тирасполем будут установлены добрососедские отношения, всецело отвечающие экономическим и гуманитарным интересам населения.

"До тех пор, пока конфликт не будет надежно урегулирован, миротворческий формат должен быть неприкосновенен", — подчеркнул глава Приднестровья.

В прошлом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.