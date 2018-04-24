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Экономика
Власти Молдовы повысили прогноз роста ВВП на 2018 г.
24.04.2018

Правительство Молдовы повысило прогноз роста валового внутреннего продукта Молдовы на 2018 г. с 3% до 3,8%.
В то же время, прогноз ВВП на 2019-2020 гг. был снижен в обоих случаях с 4% до 3,8%, а в 2021 г. экономический рост в стране ожидается на уровне 4%, передает Noi.md.

Такие данные содержатся в опубликованном Министерством экономики и инфраструктуры обновленном предварительном прогнозе макроэкономических показателей на 2019-2021 гг., который был скоординирован с экспертами Международного валютного фонда.

Планируется, что в номинальном выражении ВВП Молдовы в 2018 г. составит 163 млрд. леев, в 2019 г. – 177,9 млрд. леев, в 2020 г. – 193,9 млрд. леев, а в 2021 г. – 211,5 млрд. леев.

Следует отметить, что по итогам работы в нашей стране оценочной Миссии Международного валютного фонда в период с 15 по 27 марта было заявлено, что МВФ повысил прогноз роста ВВП Молдовы на 2018 г. до 3,8%.

Правительство Молдовы прогнозировало ранее, что рост ВВП страны в 2018 г. составит 3%, но отмечало наличие потенциала для достижения более высокого роста экономики страны в этом году. В последующие два года Кабмин ожидал экономического роста на уровне 4%. Такой прогноз макроэкономических показателей учитывался Минфином при разработке проекта закона о госбюджете на 2018 г.

ВВП Молдовы в 2017 г. вырос на 4,5%, составив в денежном выражении 150 млрд. 369 млн. леев.


 
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