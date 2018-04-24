Снос Дворца профсоюзов сняли беспилотником. Кишиневцы возмущены (ВИДЕО)

Торговые центры строят на любом клочке земли, и застройщиков не может остановить даже то, что на их пути стоит Дворец культуры.

Часто культурные центры, которые все еще сохраняют память о временах, когда в их холлах раздавался веселый детский смех и проводились различные мероприятия, сегодня стоят в руинах, а завтра могут быть превращены в инструмент для зарабатывания денег.

Жители столицы высказали свое мнение по этому вопросу. По их словам, то, что происходит в столице в последние годы, является настоящей катастрофой, потому что вместо того, чтобы развивать город, мы его уничтожаем.

На Рышкановке начался снос Дворца культуры профсоюзов. Новостному порталу Noi.md удалось снять душераздирающие кадры разрушения культурного центра.





В ближайшем будущем на его месте будет построен супермаркет.

Жители возмущены этими планами. Они заявляют, что им не нужен еще один торговый центр в этом секторе, а нужен культурный центр, куда они могут приходить с семьями и детьми.

Долгие годы Дворец культуры профсоюзов украшало мозаичное панно, и, как говорят рабочие, эту стену не снесут. Скорее всего, она будет вписана в проект здания, которое планируется здесь построить.