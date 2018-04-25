Некоторые кандидаты, которые участвуют в местных выборах 20 мая на должность генерального примара муниципия Кишинев говорят, что если будут избраны в эту должность, превратят столицу в европейский город, с зелеными насаждениями, современной инфраструктурой и общественным транспортом, где жители будут иметь благоустроенные дворы и будут жить в тишине и покое. Избирательные программы четырех кандидатов, включенных в гонку, были представлены во вторник, 24 апреля, в ходе публичных дебатов „Прошу выбрать меня примаром, потому что...”, организованных Информационным агентством IPN.

Кандидат от Либеральной партии, номер 5 в избирательном бюллетене Валериу Мунтяну отметил, что лидер ДПМ Влад Плахотнюк имеет договоренность с президентом Республики Молдова Игорем Додоном забрать столицу у либералов. По его словам, с этой целью бывшему градоначальнику Дорину Киртоакэ было возбуждено уголовное дело с нарушением закона, и он был временно отстранен от должности. Для нагнетания страстей, заявил кандидат, осенью прошлого года состоялся и референдум по отставке примара, который однако провалился. По словам Валерия Мунтяну, эти элементы побудили Дорина Киртоакэ отказаться от мандата для того, чтобы жители столицы доказали опять, что их мнение имеет значение.

Валериу Мунтяну говорит, что хорошо подготовился для этой должности. Баллотируется для того, чтобы продолжить борьбу за демократию, чтобы жители города имели лучшую жизнь. Он утверждает, что является единственным свободным кандидатом, был примаром и имеет опыт в управлении местными делами. По его словам, на этих выборах, главное, чтобы жители были активными и оставили страх в стороне. Валериу Мунтяну утверждает, что за его спиной стоят жители, которые знают, как выбирать зерна от плевел, и смогут выбрать между теми, кто приходит, чтобы представлять их интересы и кем-то, кто приходит, чтобы заниматься политикой. Кандидат ЛП заявил, что когда будет избран примаром, посвятит себя проблемам Кишинева и не будет участвовать в осенних парламентских выборах.

Кандидат от Политической партии „Платформа достоинство и правда”, номер 2 в избирательном бюллетене Андрей Нэстасе сказал, что, если будет избран примаром, продолжит реализовывать хорошие вещи, начатые Дорином Киртоакэ, но исправит и те, которых тот не смог сделать. Кандидат утверждает, что имеет поддержку двух политических партий, и это дает надежду на поддержку проевропейского электората. Отвечая на вопрос, почему именно за него должны проголосовать жители Кишинева, Андрей Нэстасе сказал, что он показал в прошлом, что любит эту страну, этот город, что боролся за государственные средства.

Андрей Нэстасе утверждает, что участвует в выборах вместе с командой профессионалов, которые смогут превратить Кишинев в другой город, в поистине европейскую столицу с современной инфраструктурой. Кандидат утверждает, что у него лучшая программа, которая направлена на улучшение условий жизни граждан. Хотя и считает, что эти выборы проходят с нарушением закона, однако, участвует потому, что люди ждут изменений. „Я человек, который имеет способности, мужество и силы, чтобы изменить жизнь людей к лучшему”, - заявил Андрей Нэстасе.

Кандидат от Партии Наш дом Молдова, номер 3 в бюллетене для голосования Александр Рошко отметил, что народ устал от политиков, лжецов, которые делают все, чтобы вытащить как можно больше денег из людей. По его словам, город Кишинев задыхается от проблем. Лидер ДПМ Влад Плахотнюк имеет несколько кандидатов в примары, в том числе кандидата от ПСРМ Иона Чебан, независимого кандидата Сильвию Раду, а также кандидат от ЛП Валерия Мунтяну. Александр Рошко призвал жителей столицы проголосовать за него, потому что он никогда не был замешан в коррупционных схемах, никто не может сказать, что он является кандидатом олигарха, всю жизнь жил в Кишиневе и знает о проблемах людей, ежедневно пользуется общественным транспортом и является простым горожанином. О предвыборной программе Александр Рошко сказал, что она простая и легко реализуемая. Он не допустит приватизацию государственных учреждений. В то же время намерен остановить вырубку деревьев с целью строительства, принять новый план развития города, и все это, по его мнению, можно реализовать в течение года.

Кандидат от Партии «Democrația Acasă», первый номер в избирательном бюллетенье Василе Костюк отметил, что в ходе этих выборов гражданам следует передать сообщения, которые обратят их внимание на то, насколько важной является столица для европейского будущего Республики Молдова. По его словам, в этой избирательной кампании не существует независимых кандидатов. Он считает, что примар - это политик города. Эти выборы, говорит кандидат, являются важными для жителей, которые ждут дороги, транспорт, инфраструктуру, ждут сигнал того, что власть может быть изменена.

О своей предвыборной программе Василе Костюк говорит, что она основана на пяти приоритетах. Она предусматривает, в том числе, прозрачную примэрию с видимыми результатами, новую организационную структуры учреждения, разработку генерального градостроительного плана города, строительство нового здания примэрии и пр. Все это, считает кандидат, можно реализовать в течение года. „Я один из тех, кто можент работать свободно. В примэрии нужны люди с железной волей. Я сделаю так, чтобы граждане участвовали в принятии решений на уровне города”, - сказал Василе Костюк.

По мнению исполнительного директора ADEPT, постоянного эксперта проекта Игоря Боцан, новые местные выборы являются и политико-административными. В таких выборах сочетается административная и политическая составляющая, где наибольший интерес проявляется со стороны политических партий. Эксперт напоминает о том, что избирательное законодательство было существенно изменено, а положения нового закона будут проверены в ходе этой избирательной кампании. По мнению Игоря Боцана, очень важно, чтобы общество поняло, что тогда, когда речь идет о выборах в столице, политическая составляющая преобладает гораздо больше, чем административная. Эксперт выразил надежду, что жители столицы смогут оценить кандидатов по достоинству.

В дебатах подтвердила участие и кандидат от Партии „Шор” на пост примара муниципия Кишинев Регина Апостолова, но в день мероприятия сообщила, что не может присутствовать из-за важных семейных причин.

89-е публичные дебаты „Прошу выбрать меня примаром, потому что...” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.