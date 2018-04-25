Рекомендации по внедрению эксклюзивного образования

В области продвижения эксклюзивного образования есть несколько моментов, которые требуют повышенного внимания со стороны государства. Ряд рекомендаций в этой связи были представлены в ходе пресс-конференции в IPN, в рамках Недели глобальных действий в области образования, которая проводится одновременно в 100 государствах.

Рекомендации сформулированы в результате исследований, проведенных на национальном уровне Альянсом активных НПО в области социальной защиты ребенка и семьи в период 2016-2017 годов с целью определить, как внедряется инклюзивное образование в школах.

Исполнительный директор Ассоциации Keystone Human Services Людмила Малкоч отметила, что необходимо расширить продвижение инклюзивного образования в дошкольных учреждениях, чтобы обеспечить более высокий уровень подготовки для детей с особыми образовательными потребностями и переход из детского сада в школу.

Опыт показал, что там, где дети получают поддержки в детском саду, включение их в школу является эффективнее. Акцент должен быть сделан на обеспечение положительных условий обучения, на воспитание уверенности учащихся в собственные силы, в том числе у учащихся с особыми образовательными потребностями. Для последних требуется более специализированные услуги - помощь логопеда, психолога, кинетотерапия. Нужно больше учителей для поддержки, междисциплинарные комиссии и ресурсные центры инклюзивного образования.

Неправительственные организации, автикные в области социальной защиты ребенка, выступают за сокращение числа учащихся в классах, где обучаются дети с особыми образовательными потребностями, чтобы было не более 15 учеников, из которых 2-3 с особыми образовательными потребностями. Вместе с тем, было бы необходимо, чтобы бюджеты учебых заведений предусматривали меры по адаптации к нуждам детей с особыми образовательными потребностями.

Проблемой, особенно в сельской местности, остается адаптирование инфраструктуры к потребностям учащихся с проблемами опорно-двигательного аппарата. „Требуется более активное участие местного публичного управления. Они забывают, что имеют людей с ограниченными физическими возможностями в населеных пунктах. И сегодня у нас есть здания, которые сдаются в эксплуатацию без учета обеспечения доступа для всех”, - сказала Людмила Малкоч.

В рамках Недели глобальных действий в области образования будут организованы несколько мероприятий. Среди них и семинар по информированию студентов Университета им. Иона Крянгэ, где готовят будущих педагогов. В четверг, 26 апреля, состоится „круглый стол” на тему: ,,Финансирование в образовании: приоритеты, потребности и реальность”. В мероприятии примут участие представители Министерства образования, культуры и науки, Службы педагогическо-психологической помощи, руководители учебных заведений, представители гражданского общества.