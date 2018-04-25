Владельцы машин с левого берега Днестра получат номерные знаки для международного движения

Владельцы автомобилей из приднестровского региона будут получать нейтральные номерные знаки и будут участвовать в международном движении, начиная с 1 сентября 2018 года. Соглашение было подписано во вторник, 24 апреля, в Бендерах главными переговорщиками со стороны Кишинева и Тирасполя, передает IPN.

Согласно пресс-релизу правительства, транспортные средства будут иметь нейтральные номерные знаки с регистрационным номером состоящими из трех букв и трех цифр, и технический паспорт в соответствии с требованиями Венской конвенции о международном движении. Решение касается только физических лиц.

Перерегистрация приднестровских транспортных средств будет сделана по запросу, в двух офисах в Тирасполе и Рыбнице, которые будут созданы при поддержке Миссии ОБСЕ в Республике Молдова. Автомобиль не сможет иметь в то же время нейтральные и приднестровские номерные знаки. Жители левобережья Днестра, которые решат сохранить приднестровские номерные знаки, смогут путешествовать с таким видом транспорта только на территории Республики Молдова.

Миссия ОБСЕ в Кишиневе уточняет в пресс-релизе, что внедрение этого соглашения принесет пользу людям на обоих берегах Днестра и для продвижения процесса приднестровского урегулирования. Глава Миссии ОБСЕ в Молдове, посол Майкл Сканлан похвалил доказанное сотрудничество сторон. „Конструктивный подход к переговорам между сторонами и личное участие молдавского руководства, как и приднестровского, сделали так, чтобы этот прогресс стал возможным. Это история успеха, как для Кишинева, так и Тирасполя”, - заявил посол.

Соглашение о номерных знаках, вместе с двумя другими старыми обязательствами из Венского протокола 5+2 и пять соглашений, подписанных сторонами в ноябре 2017 года, представляют собой „пакет из восьми приоритетных пунктов”, определенных сторонами весной 2017 года.

С начала 2018 года, стороны реализовали три из пяти соглашений, подписанных в ноябре 2017 года. Они относятся к открытию моста Гура Быкулуй-Бычок, признанию приднестровских дипломов Молдовой и обеспечение функционирования румынских школ. Подписанные соглашения об обеспечении доступа молдавских сельхозпроизвеодителей на их земли из района Дубэсарь, а также реинтеграция рынка телекоммуникаций, находятся в процессе реализации.