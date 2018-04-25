Мунтяну: Украденный у кишиневцев аэропорт нужно вернуть городу

Аэропорт должен вернутся к тем, кто в нем нуждается. Примэрия муниципия Кишинев должна стать его мажоритарным акционером, а затем расторгнуть незаконный договор о концессии, подписанный в пользу группы Шор. Такие намерения объявил кандидат Либеральной партии на выборах примара Кишинева Валериу Мунтяну, передает IPN.

По его словам, четыре года назад Кишиневский международный аэропорт был украден у граждан и был превращен в настоящую машину для печатания денег и получения политических дивидендов.

„Даже и НЦБК констатировал в 2016 году, что не были привлечены внешние инвестиции для модернизации аэропорта, что все было сделано из прибыли, полученной от аэропорта, и часть денег аэропорта были направлены на финансирование футбольного клуба „Милсами”, принадлежащего Илану Шору”, - отметил либерал.

„Практически воры, которые получили концессию, дали в залог договор о концессии и таким образом получили кредиты, чтобы иметь уставный капитал, требуемый законом от компания Avia Invest. Затем с доходами от эксплуатации аэропорта они сделали какие-то формальные инвестиции, и большая часть поступлений была направлена футбольной команде”, - подытожил кандидат.

Валериу Мунтяну заявил, что включит в план развития города модернизацию Кишиневского международного аэропорта на современной основе: "Построю грузовой терминал на 3000 тонн, модернизирую всю взлетно-посадочную полосу, не только четверть, как сделал концессионер, расширю всю дорожку на 60 метров в соответствии с международными стандартами и обеспечу работу 25 самолетов в час. Нам нужны действительно современные воздушные ворота, по европейским стандартам, достойный европейской столицы аэропорт".