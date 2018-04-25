25 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В водохранилище в Голерканах выпустили около четырех тонн мальков
25.04.2018

В водохранилище в Голерканах выпустили мальков карпа, белого амура и толстолобика. Всего около четырёх тонн. Закупили рыбу у предпринимателя из Теленештского района. 

"Эти виды рыб разводили у нас в Молдове, их рекомендовал научный институт. Разведение этих видов даёт максимальный экономический эффект", - сказал замглавы Службы рыбоохраны Влад Унгурян.

До 15 июня рыбная ловля запрещена. 

В ближайшие дни мальков выпустят и в водохранилище Костешть-Стынка. 

"Всего закупили шесть тонн мальков. Четыре выпустили в это водохранилище, ещё две - выпустим в водохранилище Костешть-Стынка. Постараемся успеть до конца недели", - сказал министр окружающей среды Ливиу Волконович.

Мальки обошлись властям в 250 тысяч леев. Следующее зарыбление произведут уже в сентябре.


 
Количество просмотров:
61
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.