Новые молдавские деньги: тяжелый путь в народ

Купюры - на монеты: в Нацбанке Молдовы рассказали о том, почему жители страны до сих пор не могут массово воспользоваться новыми деньгами номиналом в 1, 2, 5 и 10 леев?

В конце февраля этого года Национальный банк Молдовы (НБМ) ввел в обращение серию монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев. Как ранее заявлял вице-председатель НБМ страны Ион Стурзу, новые деньги массово начнут попадать к жителям страны уже с апреля этого года.

Однако до сих пор лишь очень немногим удалось подержать в руках эти монеты. Более того, на просторах молднета появилось видео того, как продавец отказалась "отпустить" за новые монеты запрашиваемый покупателем товар. Корреспондент Sputnik попросил прокомментировать ситуацию с новыми деньгами Национальный банк.

Там пояснили, согласно местному законодательству, НБМ вводит деньги в экономику посредством лицензированных банков, которые запрашивают необходимое число наличности у Нацбанка, исходя из собственных потребностей — когда их запасы исчерпаны.

"Затем банки выдают наличность своим клиентам (ритейлерам, юридическим и физическим лицам и другим) и, таким образом, деньги попадают в экономику страны, в том числе, для выплаты заработных плат", — пояснили в пресс-службе НБМ.

В Нацбанке подчеркнули, что с апреля монеты номиналом в 1 и 2 лея запрашиваются лицензированными банками и передаются им.

"Согласно полученной от банков информации, новые монеты в 1 и 2 лея переданы в филиалы по районам и уже циркулируют по территории республики. Также по запросу лицензированных банков Нацбанк введет в обращение и новые монеты номиналом в 5 и 10 леев", — отметили в НБМ.

Жители республики, по расчетам специалистов, смогут массово воспользоваться ими к концу этого года.

Банкноты в 1, 5 и 10 леев (двухлеевой купюры в Молдове нет) будут циркулировать параллельно с монетами такого же достоинства. Постепенно, по мере износа, новые металлические деньги заменят бумажные. По прогнозам Национального банка, банкноты достоинством в 1, 5 и 10 леев перестанут циркулировать в национальной экономике в 2021-2022 годах