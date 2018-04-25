Легальные миллионеры: Как молдавские чиновники высасывают из госбюджета миллионы - и все по закону

Помните, какая зарплата у главы Национального банка Молдовы? О, уверен, что помните — 5 тысяч евро в месяц. Человек, напомним, в 2017 году заработал свыше 1,2 млн леев. Его месячный оклад составлял 104 тысячи леев в месяц. Так вот, оказывается, у него в ближайшем окружении — конкурент еще более солидный. Заместитель главы Нацбанка Кристина Харя в 2017 году заработала 1 млн 381 тысячу 290 леев. То есть ее месячная зарплата составляла более 115 тысяч леев.

Впечатляет и ее имущество. Госпожа Харя владеет восемью квартирами общей площадью 446 квадратных метров, тремя земельными участками, гаражом, тремя автомобилями (среди них - BMW X5), а также получает дивиденды от нескольких румынских компаний.

Сразу замечу, что в 2017 году средняя зарплата в Молдове составила 5600 леев, что примерно в 21 раз меньше оклада вице-главы Национального банка Молдовы.

Я напишу это еще раз: в 21 раз ее зарплата была больше средней по стране. Она, как и некоторые другие чиновники, получает миллионы совершенно легальным путем — из национального бюджета. Понимаете? Мы говорим о государственных служащих в одной из самых бедных стран Европе, которым установлена зарплата на таком заоблачном уровне. Они отдыхают в красные дни календаря, как и другие бюджетники, у них наверняка есть какие-то льготы. Просто есть такой нюанс — ма-а-а-ленькая разница в зарплате с большинством населения.

Я сразу оговорюсь: мое возмущение связано именно с тем фактом, что Национальный банк — государственная структура .Мне до лампочки, сколько получают люди в частных компаниях. Я даже понимаю, когда руководители, тем более в государственных учреждениях, получают высокие зарплаты — ну пусть она будет равна двум, трем, ну пяти зарплатам по экономике — черт с ним. Но не устанавливать же разницу в 21 — еще раз оцените эту цифру — раз!

Не будут чиновники брать взятки при таких окладах? Я вас умоляю! Кража миллиарда случилась тогда, когда Дорин Дрэгуцану, тогда возглавлявший НБМ, получал не меньшие деньги. И что? Человек — которого мы ни в коем случае не обвиняем, на то есть следственные органы - отделался «легким испугом». Ну бросали ему на балкон гранату, но ведь не исключено, что он сам приложил к этому руку! Для отвода глаз, так сказать.

Откуда нашим чиновникам знать о проблемах населения, когда они реально живут в другом мире? Это не избитая фраза, это абсолютный факт. Поэтому не удивляемся, когда чиновники не могут назвать стоимость проезда в общественном транспорте — зачем он им, когда есть X5?