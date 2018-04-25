Андрей Нэстасе: Я всегда защищал всех, кому моя помощь была нужна

Четыре кандидата на должность генерального примара столицы приняли участие в открытых дебатах, организованных информационным Агентством IPN, где ответили на вопрос, почему граждане должны выбрать именно их, передает ТРИБУНА.

В дебатах участвовали: кандидат от Либеральной партии (ЛП) Валерий Мунтяну, кандидат партии «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) Андрей Нэстасе, кандидат от партии «Наш дом – Молдова» Александр Рошко и кандидат от партии «Демократия Дома» Василий Костюк.

«Я являюсь единственным кандидатом с опытом работы примаром. Этому не учат в вузах. Я был и юристом, работал в парламенте, и написал более 130 законопроектов, большинство из которых применяются. Я написал более 30 жалоб в Конституционный суд. Важно, чтобы мы все мобилизовались на этих выборах. Я баллотируюсь, чтобы продолжить дело Киртоакэ. Нам нужно бороться за демократию», — заявил кандидат ЛП Валерий Мунтяну.

«Я всегда защищал всех, кто нуждался в этом, и часто защищал государственное имущество. С коллегами из ППДП мне удалось спасти 7 млрд. леев, которые Габурич хотел куда-то деть. Я всегда действовал на благо города и страны. Со мной хорошая команда и у нас хорошие проекты. В субботу мы представим свою предвыборную программу, основанную на развитии инфраструктуры, здравоохранения, общественного транспорта и др.», — отметил кандидат ППДП Андрей Нэстасе.

«Власть отвлекает внимание от проблем, которые существуют в обществе. У города много проблем: незаконная застройка, пробки и др.. Я всегда боролся за права граждан, я не брал взяток, ни с кем не состою в сговоре, всю жизнь жил в Кишинэу и сюда приехал на троллейбусе. У нас есть комплексная программа, которая содержит такие пункты как: предотвращение закрытия медицинских учреждений, стерилизация бездомных животных, новый градостроительный план, участие общественности в процессе принятия решений в примэрии, и др.», — отметил кандидат от партии «Наш дом – Молдова» Александр Рошко.

„Я буду другим примаром. Моя программа основана на двух пунктах, один из которых – политический. Без политики у кандидата шансов нет. Тем более, что требуется список советников, которые не могут быть назначены легко и так просто. Выборы важны для жителей столицы. Мы разработали политическую программу и хотим, чтобы ее обсудили в ходе «круглого стола». У нас есть 5 приоритетов: реорганизация примэрии, разработка генерального градостроительного плана, строительство нового здания примэрии, реализация рекомендаций внутреннего аудита, проведенного Счетной палатой», — отметил кандидат от партии «Демократия Дома» Василий Костюк.

Кристина Парфени