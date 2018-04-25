Ему 25 лет, но он хочет стать примаром столицы. Он точно знает, какой документ подпишет первым!

Кандидат от Народной партии Республики Молдова (НПРМ) на должность генерального примара столицы Максим Браила считает, что его преимущество – возраст, а также то, что он не является частью старой системы, пишет curentul.md.

«Хочу, чтобы мы жили достойно в чистом городе, в котором были бы европейского уровня школы и детские сады, хорошая система здравоохранения и обеспеченные старики», — заявил кандидат.

Также он рассказал, каким будет первый документ, который он подпишет в качестве столичного примара. Это будет приказ о проведении аудита всех структур примэрии.

В первые полгода на должности примара Максим Браила сделает следующее: «Введу электронную систему управления городом, чтобы сделать прозрачной деятельность муниципалитета и искоренить коррупцию. Создам условия для качественного общественного транспорта. Постепенно мы откажемся от маршрутных такси путем введения новых маршрутов троллейбусов и микроавтобусов. Грузовикам будет запрещен въезд в город. Будут введены полосы для движения только общественного транспорта, скорой помощи и муниципальной спецтехники. Будет разработан проект по привлечению инвесторов для строительства завода по переработке отходов», — заявил Максим Браила.

Браила является вице-председателем НПРМ и главой молодежного крыла политформирования. Ему 25 лет и образование он получил на юридическом факультете Государственного университета Молдовы.

В 2011 году Браила баллотировался в муниципальные советники, ему было всего 18 лет. Тогда молодой человек набрал 216 голосов.

Думитру Гаркалюк