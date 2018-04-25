Ему 25 лет, но он хочет стать примаром столицы. Он точно знает, какой документ подпишет первым!

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Кандидат от Народной партии Республики Молдова (НПРМ) на должность генерального примара столицы Максим Браила считает, что его преимущество – возраст, а также то, что он не является частью старой системы, пишет curentul.md.
«Хочу, чтобы мы жили достойно в чистом городе, в котором были бы европейского уровня школы и детские сады, хорошая система здравоохранения и обеспеченные старики», — заявил кандидат.
Также он рассказал, каким будет первый документ, который он подпишет в качестве столичного примара. Это будет приказ о проведении аудита всех структур примэрии.
В первые полгода на должности примара Максим Браила сделает следующее: «Введу электронную систему управления городом, чтобы сделать прозрачной деятельность муниципалитета и искоренить коррупцию. Создам условия для качественного общественного транспорта. Постепенно мы откажемся от маршрутных такси путем введения новых маршрутов троллейбусов и микроавтобусов. Грузовикам будет запрещен въезд в город. Будут введены полосы для движения только общественного транспорта, скорой помощи и муниципальной спецтехники. Будет разработан проект по привлечению инвесторов для строительства завода по переработке отходов», — заявил Максим Браила.
Браила является вице-председателем НПРМ и главой молодежного крыла политформирования. Ему 25 лет и образование он получил на юридическом факультете Государственного университета Молдовы.
В 2011 году Браила баллотировался в муниципальные советники, ему было всего 18 лет. Тогда молодой человек набрал 216 голосов.
Думитру Гаркалюк
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