Приднестровская икра от "Шерифа" оказалась поддельной

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП), подотчетный Россельхознадзору, выявил отсутствие ДНК в поставляемой из Приднестровского региона Молдовы икре осетровых рыб.

Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт российского санитарного ведомства, исследования проводились в референс-лаборатории НЦБРП в соответствии с методикой центра. Согласно анализу, "отсутствие ДНК рыбы в анализируемой продукции свидетельствует о подмене икры осетровых рыб ее имитацией".

Единственным в Молдове предприятием, которому разрешено поставлять в РФ рыбу и рыбопродукты, в том числе икру осетровых, является ООО "Акватир", работающее в Приднестровском регионе и входящее в холдинг компании "Шериф". Она получила разрешение Россельхознадзора в 2015 г. Компания занимается выращиванием рыб осетровых видов в искусственных закрытых водоемах в Тирасполе, производством натуральной черной икры стерляди, бестера, русского осетра и белуги, промышленной переработкой и реализацией рыбопродукции.

Производственные мощности предприятия включают в себя рыбоводные объекты общего назначения, цех по переработке рыбы и производственную лабораторию. Проектная мощность рыбоводной зоны предприятия составляет 50-80 т товарной рыбы и 5 т пищевой икры в год. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает порядка 100 наименований. Предприятие зарегистрировано в международной организации CITES, с 2011 г. является членом NACEE - международной организации сети научных аквакультурных центров Восточной Европы.