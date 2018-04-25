Андрей Нэстасе: У меня есть команда, готовая немедленно реализовать предвыборную программу

Кандидат Политической партии „Платформа достоинство и правда” Андрей Нэстасе утверждает, что если будет избран генеральным примаром муниципия Кишинев, у него подготовлена команда профессионалов, готовая применить на практике предвыборную программу сразу после выборов. Такое заявление было сделано во вторник, 24 апреля, в ходе публичных дебатов „Прошу выбрать меня примаром, потому что...”, организованных Информационным агентством IPN.

Андрей Нэстасе говорит, что если будет избран примаром столицы, сделает все возможное, чтобы хорошие вещи, начатые бывшим градоначальником Дорином Киртоакэ, были продолжены, а так же исправлено, то, что бывшему примару не удалось сделать. Кандидат говорит, что его предвыборная программа разумная, хорошо структурирована, включает в себя все социальные сегменты, все области местного публичного управления, но и политические. Андрей Нэстасе утверждает, что его программа может быть дополнена лучшими пунктами из программ других кандидатов. „Я лидер партии, я имею поддержку двух партий, поддержку европейских народных партий и наших партнеров из Румынии, и это дает мне уверенность в том, что меня будет представлять весь национальный, проевропейский электорат”, - заявил Андрей Нэстасе.

Отвечая на вопрос, почему именно за него должны голосовать избиратели, кандидат ППДП сказал, что показал в прошлом, что его заботит страна, город Кишинев, люди, общественные деньги, он не защищал кого-то в отдельности, но защищал все общество, и никогда не разделяил его. Андрей Нэстасе отметил, что согласился бороться за пост примара муниципия Кишинев из любви к этой стране, к этому городу. „Я прихожу на выборы с хорошо подготовленной командой экспертов, состоящей из профессионалов из страны и из-за рубежа. Способности лидера или качества лидера заключаются в его способностях создать сильную команду, которая сможет справиться со всеми целями”, - сказал Андрей Нэстасе.

Он добавил, что в должности примара хочет сделать так, чтобы Кишинев выглядел иначе. Он утверждает, что столица может быть другой, по-настоящему европейской, с современной инфраструктурой и транспортом для всех, и для тех, кто дома и тех, которые приезжают, чтобы посетить город. По словам Андрея Нэстасе, жители столицы хотят перемен и ждут новый политический класс. Кандидат утверждает, что открыт для любых конструктивных переговоров с другими политическими партиями, не только к спорам и полемикам, которые анализируют все то, что хорошо для жителей Кишинева и его пригородов.

Андрей Нэстасе утверждает, что если путем переговоров будут найдены лучшие решения для людей, для Кишинева, это будет первый шаг, первые усилия, чтобы освободить всю страну из плена, чтобы поставить ее на путь нормализации. „Я призываю вас проанализировать нашу программу и можете предлагать улучшения для самой хорошей программы, разработанной лучшей командой в данный момент на молдавском политическом рынке”, - подытожил кандидат ППДП.

По мнению исполнительного директора ADEPT, постоянного эксперта проекта Игоря Боцана, из синтеза того, что сказал Андрей Нэстасе и ответов на вопрос о том, почему кишиневцы должны избрать его примаром, вытекает следующее: кандидат продемонстрировал участие в пользу общественного интереса, желает примирения посредством эффективного управления в целях преодоления раздоров в обществе, имеет хорошо разработанную программу и команду профессионалов, готовую реализовать на практике эту программу. В то же время, имеет союзников, которые могут предоставить знания и поддержку в реализации программы. Приоритеты программы связаны с инфраструктурой для создания городских удобств, а акценты делаются на социальный компонент, образование, медицину, усилия для того, чтобы работники получали более высокую заработную плату и др.

89-е публичные дебаты „Прошу выбрать меня примаром, потому что...” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.