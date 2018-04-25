Новая кишиневская традиция - танцуют все! Аргентинское танго в парке Долина Роз

Теперь каждую неделю можно будет выучить несколько "па" под открытым небом и хорошо провести время.

В Кишиневе возникла новая традиция: танцевать аргентинское танго в парке Долина Роз. Мастер-классы и выступления артистов организовываются каждую неделю.

Танцы под открытым небом организовали минувшим вечером, 24 апреля, в парке Долина роз. Более двух часов собравшиеся танцевали социальное аргентинское танго, передает Publika. "Это взаимодействие двух человек, и всей группы в целом.

" Организаторы мероприятия говорят, что социальное аргентинское танго - это импровизация, основанная на четырёх элементах. "Социальное танго отличается от спортивного, потому что мы встречаемся, чтобы пообщаться.

Проводим мероприятия каждую неделю, встречаемся, обмениваемся опытом, заводим друзей", - сказала организатор Марианна Блага. Выступление танцоров привлекло внимание прохожих. "Очень красиво, очень хорошо." "Приятно видеть, что даже дождь не охладил их страсть к танцу". Танго появилось в Аргентине в конце 19 века.