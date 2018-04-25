С 1 мая гарантированная минимальная зарплата составит 2610 леев

С первого мая гарантированная минимальная зарплата в реальном секторе экономики увеличится на 230 леев и составит 2610 леев. Соответствующий законопроект рассмотрит сегодня правительство.

Напомним, что с апреля более чем на 6,5% выросли пенсии 700 тысяч пенсионеров. Также на 300 леев повысили пенсии граждан, вышедших на заслуженный отдых в период с 2012 по 2017 годы. На индексацию и валоризацию пенсий в этом году выделили примерно 900 миллионов леев. Увеличили в апреле зарплаты врачам. Они выросли на четыре с лишним процента. А с января увеличили пособия для матерей.

Сегодня же кабмин рассмотрит документ, предусматривающий увеличение стипендий студентам и учащимся профессиональных школ. Рост составит примерно 5%. Пересмотрят стипендии начиная с января этого года. Студенты вузов будут получать 840 леев вместо нынешних 660. А учащиеся колледжей и профшкол - 660 леев вместо 500. Студенты медуниверситета будут получать от 1100 до 1265 леев. Республиканская стипендия вырастет до 1455 леев, президентская - до 1320 леев, а стипендия правительства до 1210 леев.

Также правительство должно утвердить документ о выделении 15 миллионов леев на проекты, направленные на реинтеграцию страны. Так, восемь школ с преподаванием на румынском языке в приднестровском регионе получат почти три миллиона леев на ремонт и другие расходы. Ещё шесть миллионов леев пойдут на уличное освещение 20 сел в зоне безопасности. Четыре миллиона предназначены для ремонта детских садов, домов культуры, и десяти водопроводов.