Приднестровский автотранспорт получит нейтральные регистрационные номерные знаки

В приднестровском урегулировании - еще одно достижение. Кишинев и Тирасполь договорились о регистрации автомобилей с приднестровскими номерами. Соглашение подписали политические представители сторон.

"Новая процедура регистрации автомобилей из Приднестровья устраняет бюрократические проволочки и применение разных стандартов. Она направлена на сближение берегов Днестра. Приоритетом будут пользоваться граждане Молдовы, постоянно живущие в Приднестровье", - сказала вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.

За пределы страны водители смогут выезжать с 1 сентября. Сейчас машины с приднестровскими номерами пускают только в Украину и Россию.

Жители Левобережья говорят, что давно этого ждали.

ОБСЕ, которая выступает посредником в урегулировании, назвала соглашение результатом усердной работы и конструктивных переговоров и проявлением растущего доверия между сторонами.

Евросоюз тоже расценил подписание документа, как вклад в позитивную динамику переговоров. Как отмечается в заявлении представителя ЕС по иностранным делам, эффект соглашения почувствуют жители обоих берегов Днестра.

Также Кишинев и Тирасполь договорились, что фермеры из Дубоссарского района получат доступ к землям за трассой Тирасполь-Рыбница с 1 августа. Выдача документов начнется в ближайшее время, фермеры получат право обрабатывать землю на 20 лет. За время простоя они получат компенсации.